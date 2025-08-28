Esta era la casa de Ed Gein en la vida real: ¿Dónde quedaba y qué pasó con ella?

La más reciente temporada de ‘Monstruos’, de Ryan Murphy, disponible en Netflix, desde el pasado 3 de octubre, ha resultado tan exitosa como espeluznante al mostrar quién era y cómo vivía Ed Gain, un habitante de Wisconsin que fue arrestado por la muerte de Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, y posteriormente fue relacionado con otros crímenes.

La casa familiar en la que Ed vivió toda su vida se convirtió en un casa de horror que hasta hoy sigue causando impresión y curiosidad en Wisconsin.

Casa de Ed Gain: de granja familiar a lugar de horror

En la vida real y en la serie, Gein nació en 1906 y creció en un ambiente autoritario. Su mamá, Augusta, le habló de castigo y religión constantemente y le prohibió relacionarse con mujeres enseñándole que eran malas y pecadoras. Su papá, un hombre débil y alcohólico, se mantuvo al margen.

Cuando Augusta murió, en 1945, Ed quedó a cargo de la granja familiar que empezó a ser el lugar que albergó resto de cadáveres, que él desenterraba de cementerios locales para elaborar partes de elementos de la casa. Clausuró habitaciones y levantó varios altares.

La limpieza no estaba entre las prioridades de Ed, que acumuló ropa, desechos, empaques y desorden en los distintos ambientes.

Cuando la policía local llegó a la casa de Ed por la muerte de Bernice Worden, dueña de una ferretería en Plainfield, se encontró con la casa que daba cuenta de las prácticas horrorosas de Ed, quien sufría un evidente trastorno, terminó confesando el asesinato de Worden y luego, admitió haber asesinado a Mary Hogan, antes de la ferretera.

Los fanáticos de las historias de crímenes han seguido visitando la zona rural de Plainfield para visitar la casa y otros sitios en los que estuvo Gein. Sin embargo allí solo hay un terreno baldío

¿Qué pasó con la casa de Ed Gain?

La casa de dos pisos, que estaba ubicada en la aldea de Plainfield del condado de Waushara, estuvo disponible para subasta en 1958, cuando ya Ed estaba detenido, pero antes de que entrara en el proceso para tener nuevo dueño, se incendió el 20 de marzo de 1958.

Según la secretaria adjunta de Plainfield Village, Natasha Stanley, el sitio, ubicado en N5691 2nd Ave., ahora es una tierra de cultivo.

