Camila del Desafío Siglo XXI, lloró al cumplir el castigo del corte de pelo. Así quedó

La nueva temporada del Desafío Siglo XXI llegó con muchas novedades que han tenido a los televidentes a la expectativa. Aunque tiene cosas similares a las anteriores versiones del Desafío The Box, las nuevas dinámicas de esta edición han dado mucho de qué hablar. Una de ellas es que a través de la plataforma Ditu, los fanáticos del programa pueden conectarse al 24/7 de lo que ocurre en las casas Beta, Omega, Alpha y Gamma.

Integrantes del equipo Gamma, del 'Desafío del siglo XXI'. Fotografía por: Caracol TV

Así fue el corte de pelo en el equipo Alpha

Uno de los castigos más comentados en las versiones anteriores fue el del corte de pelo. Varias de las exparticipantes del reality tuvieron que asumir el reto de cortar o rapar sus largas melenas.

En esta oportunidad, Gamma ganó el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, por lo que sus integrantes eligieron al equipo morado para que asumiera ese temido castigo. Sathya, quien recibió el chaleco, se ofreció voluntariamente en un comienzo, pero minutos después se arrepintió: “Más allá de que me ‘compren’ o de que me ofrezcan dinero, se trata de que ustedes también hagan un sacrificio y que sea lo más justo, al azar”, dijo, así que decidieron hacer una rifa y quien se la ganó fue ‘Cami’, como le dicen de cariño.

Manuela fue la encargada de tomar las tijeras y cortarle el pelo a su compañera, a quien no dudó en darle ánimo: “Para que te crezca más bonito de lo que ya lo tienes”, le dijo Al final, le dio un abrazo.

No obstante, después de llorar por ver su cambio de look, la capitana de Alpha se mostró tranquila con el resultado: “algo que les dije ayer es que yo por lo menos en mi vida quiero hacer dos cosas, que se vayan a cumplir, no sé. Una era un día a la cárcel y la otra era algún día raparme. Eso es algo que siempre he dicho, pero nunca lo había visto tan real, ir a la cárcel no como invitada sino como presa de verdad y tal vez de tanto quererlo, se dio”, afirmó la creadora de contenido, refiriéndose al castigo que obtuvo.

En redes sociales, los internautas se han referido al respecto comparando el corte de Cami con el de las mujeres de las versiones anteriores: “a Maleja le cortaron también el cabello bien cortico y tenía una cabellera y a Gema también, ese siempre ha estado de castigo”, “ella no quiso el chaleco, usó su ventaja como capitana para intentar salvarse y por sorteo no le tocó, pero el karma llegó rápido”, “apartando lo del chaleco y que no era justo que quisiera tomar ventaja de su capitanía es muy valiente, yo no podría la verdad”.