Camilo Trujillo respondió a lo que dijo Alejandra Serje mientras él estuvo en LCDLF

Tras su reciente salida de La casa de los famosos Colombia, Camilo Trujillo rompió el silencio frente a unas declaraciones que hizo Alejandra Serje, su exnovia, mientras él aún estaba en competencia. Durante una transmisión en vivo junto al influenciador Valentino Lázaro, la presentadora fue consultada sobre la participación de Trujillo en el reality y sobre si esa era la misma persona que ella conoció en el pasado.

“Ese no es el Camilo que yo conocí. Yo conocí a un Camilo más explosivo”, respondió Serje en aquel momento, exponiendo su asombro al verlo actuar con serenidad dentro del juego. Y aunque no profundizó en detalles de su relación pasada, sí dejó entrever que la versión que el público está viendo en el programa dista mucho de la experiencia que ella tuvo con el actor.

Consultado por la revista Vea sobre esas palabras, Camilo Trujillo no esquivó el tema. Por el contrario, habló con honestidad sobre su evolución personal y reconoció que en el pasado tuvo actitudes impulsivas de las que hoy no se siente orgulloso.

Así respondió Camilo Trujillo a Alejandra Sere

“En la época en que estuve con ella era más explosivo. Estaba muy joven, era inmaduro y por eso cometí tantos errores”, afirmó el antioqueño, quien se mostró en el reality como un jugador mesurado, enfocado y poco dado al conflicto.

Según explicó Camilo Trujillo, la vida y los años le han enseñado a canalizar mejor sus emociones. Esa transformación, dice, no fue improvisada ni parte de una estrategia de juego, sino el resultado de un proceso personal más profundo.

“La vida te hace madurar con el tiempo y eso te ayuda a obtener una inteligencia emocional que te permite afrontar de mejor manera cualquier situación. Justamente, eso me ayudó en este reality: tener calma para afrontar los problemas y no explotar cuando alguien te ataque”.

Camilo Trujillo también explicó que entender cómo evitar conflictos fue una herramienta clave para su paso por La casa de los famosos. “Uno entiende que para pelear se necesitan dos. Si no te igualas al otro, el conflicto no pasa de ahí”, agregó.

Aunque no hubo un tono de reclamo hacia Alejandra Serje, el exparticipante de La casa de los famosos sí marcó distancia con la versión del pasado que ella conoció: “De pronto eso fue lo que a ella no le tocó, porque le tocó un Camilo más explosivo y un Camilo que yo no quisiera volver a ver más en mi vida, porque me llevó a cometer muchos errores”.

