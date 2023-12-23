Charlie Sheen y las acusaciones que hizo, en documental de Netflix, sobre su VIH

El documental de Charlie Sheen que se estrenó en Netflix, este 10 de septiembre, está lleno de eventos y anécdotas inéditas contadas por el propio actor, que se convirtió en una especie de ícono de la cultura pop en la década del 90.

Si bien es cierto sus papeles en series y películas, como Platoon o Two and A Half Men, llamaban la atención, también lo es que eran sus declaraciones, su conducta errática que incluía excesos de drogas y alcohol y sus historias con mujeres de lo más se hablaba.

Sus relaciones personales fueron igualmente escandalosas e incluyeron amenazas, demandas y medidas para que no se acercara a algunas de sus esposas, la segunda y la tercera: Dennise Richards y Brooke Miller.

Charlie Sheen pagó absurdas y elevadas sumas por chantajes

Otro de los aspectos que llamó la atención son las referencias al VIH. El actor neoyorquino, que fue diagnosticado con el síndrome en el 2011, pero que lo dio a conocer en el 2015, en una entrevista, mencionó este aspecto solo en un par de líneas en su reciente libro de Memorias.

En el documental se reservó varios aspectos sobre el asunto, pero dejó algunos al descubierto. Negó tajantemente que hubiera contagiado a alguna mujer y destacó que siempre usó protección. Adicionalmente, indicó que contrario a una demanda que recibió, él fue quien resultó siendo victima.

Sheen contó que algunas de las mujeres con las que durmió siendo ya positivo, iban a hurtadillas y tomaban fotos de sus medicamentos en el baño y luego, lo chantajearon para no contarle a nadie su condición.

Aunque no dijo ningún nombre en específico, si habló de sumas y mencionó que llegó a pagar un millón de dólares por ese silencio. Hasta que finalmente lo admitió en la mencionada entrevista y sé sintió libre.

Sheen recordó que se hizo el examen que indicó que era VIH positivo cuando su ex Richardson, madre de dos de sus cinco hijos, le recomendó hacerse chequear del médico por algunos síntomas que a ella no le parecían normales.

Charlie lanzó el libro y el documental en streaming pocos días después de cumplir 60 años. El actor nació el 3 de septiembre de 1965.

