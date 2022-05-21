Charlie Sheen: Las revelaciones que hizo el actor de Two and a Half Men en Netflix

Con una anécdota en la que narra que piloteó ebrio un avión comercial con 300 pasajeros a bordo, comienza la serie documental sobre la vida del actor Carlos Estévez, conocido artísticamente como Charlie Sheen. El nacido en Nueva York narra lo vivido en una especie de relato reflexivo donde reconoce que esa experiencia y otras vividas, donde no parecía haber consecuencias por los actos irresponsables que protagonizó, pudo haberle sembrado la idea de que siempre podría salirse con la suya o era algo así como un hombre intocable.

El actor, que cumplió 60 años el pasado 3 de septiembre, parece haber escogido el lanzamiento de ‘El libro de Sheen’, sus memorias, y el estreno de la mencionada serie documental como parte de la celebración de seis décadas de existencia. Justamente, el material audiovisual le ha traído un presente adicional: una especie de reconciliación con la actriz Denise Richards, con quien estuvo casado entre el 2002 y el 2006, y es madre de sus hijas Sam (21) y Lola (20). Los actores tuvieron una relación polémica y tóxica que esta completamente olvidada, o por lo menos superada, pues ella lo acompañó en la alfombra roja del lanzamiento de la serie y le deseó lo mejor. “No sé cómo estoy aquí después de todo lo que me hizo pasar. Hoy podemos hacer chistes, pero si no hubiera sido una mujer fuerte, me hubiera hundido en un lugar muy oscuro”, dice en un momento en el documental, que se estrenó el 10 de septiembre.

En realidad, todas las relaciones que Sheen tuvo con mujeres estuvieron marcadas por el escándalo e incluso la violencia. Hace 16 años, Brooke Mueller, su tercera esposa, lo acusó de haberla amenazado de muerte.

Charlie Sheen revela que huyó de rehabilitación para ir a una fiesta de bikinis

Tato en la serie como en el libro, el actor contó que nació casi muerto porque el cordón umbilical estaba rodeando su cuello. Fue bautizado como Carlos Irwin Estévez, el segundo nombre en honor al médico que asistió el parto de Janet, su madre.

Los relatos son un recorrido por sus inicios en la actuación, su relación con su padre, el actor Martin Sheen, quien junto a su esposa procuró salvar a Charlie de sus adicciones e incluso organizaron una intervención en su casa antes de llevarlo a rehabilitación. Sheen huyó del centro porque quería cumplir con una cita que tenía con su amigo Nicholas Cage para asistir a una fiesta de bikinis, donde ambos serían jurados. Tan pronto se terminó la celebración, regresó al centro de ayuda. Sin embargo, estaba lejos de vivir fuera de los excesos.

Sheen recayó y además de abusar de drogas, se sumergió en excesos de alcohol y sexo. El actor que alcanzó la popularidad a los 20 años, cuando interpretó a Chris Taylor en la cinta ‘Platoon’, dirigida por Oliver Stone, lograría en adelante una carrera destacada, al tiempo que su vida personal siempre estaba en los titulares. Sheen fue conocido por contratar prostitutas de 1500 dólares, solo por mencionar un aspecto.

Charlie Sheen llegó a ser el actor mejor pago

Cuando protagonizó la serie ‘ Two and a half men’, donde encarnó a un músico alcohólico, irresponsable y mujeriego, un rol que con 1,8 millones de dólares por episodio le permitió convertirse en el mejor pago de la televisión norteamericana, vivió el punto máximo de su fama, pero también de su irresponsabilidad. Llegaba tarde al set de grabación y su actitud empezó a generar malestar en el elenco y discusiones con el productor, que terminó despidiéndolo, a pesar de que eso podría significar el final de una de las series más icónicas de los 90. Era el marzo del 2011 y salir de ese papel pudo ser su momento más oscuro.

Las menciones a su padre también son frecuentes en el libro y en la serie. Entre otros eventos, cuenta que fue su progenitor quien, en 1998, lo entregó a la policía por violar la libertad condicional después de que tuviera una sobredosis de cocaína “Fue la mayor traición que podía soportar”. Hoy reflexiona sobre ese momento: “Lo vi como amor de padre al final”.

Charlie Sheen lleva ocho años sobrio, sin sexo ni drogas

Mientras relata al documental, de dos episodios, su vida y aventuras, Sheen asegura que lleva siete años sobrio, los medios hablan de ocho, pues la serie se grabó hace unos meses. Parece mitigar algo de ansiedad con sorbos de café.

A la revista People le aseguró que ni el libro ni la serie son para lograr redención: “No se trata de corregir mis errores del pasado”. Allí también dijo que aún “sentía escalofríos de vergüenza” por ese pasado tan turbulento que tiene en su hoja de vida.

En el material del streaming hablan Jon Cryer, su compañero de escena en ‘Two and a half men’, y Sean Penn, quien fue su amigo de escuela en la niñez. En el documental también se evidencia que no se crio en medio de lujos, sino que el sueldo de su padre como actor podía cubrir una casa sencilla en California cuando, dice el mismo Charlie, no había mansiones ni excesos en la zona.

El actor no bebe y las drogas las dejó mucho antes que el licor. “Sea cierto o no, me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”, dijo en el material donde también es consciente de que ha hecho sufrir a sus seres queridos con su conducta y de alguna manera, esta parece ser su forma de pedir perdón.

