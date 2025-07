Florinda Meza lanza tráiler de su historia ‘Atrévete a vivir’: “Nadie creía en mí”

Este 24 de julio HBO puso en su plataforma el último episodio de la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ y nuevamente Florinda Meza está en el centro de los comentarios, por parte de los cibernautas, que la acusan de haber contribuido con el fin del matrimonio de Roberto Gómez Bolaños.

En dicho episodio, es claro que Florinda, llamada Margarita en la ficción, y el comediante comienzan una relación amorosa y Graciela Fernández, la esposa de él y madre de sus seis hijos, se da cuenta de toda la situación.

Florinda Meza, unos días antes de la emisión de este episodio había reaccionado en redes calificando de mentirosa la narración, al tiempo que apostó por lanzar el tráiler de la producción, un documental, que ha realizado sobre su vida y donde abordará el tema de su relación con Roberto Gómez Bolaños. Lo hizo en el programa ‘Despierta América’.

Aunque el director del documental Javi Domz ha señalado que esta apuesta no es una reacción a la serie de HBO ya que se viene gestando desde hace un buen tiempo, su desarrollo empezó en el 2021, entre la comunidad digital queda la sensación de que sí lo es.

Florinda Meza narra su historia en ‘Atrévete a vivir’

De momento, el tráiler del documental Atrévete a vivir,es bastante llamativo y comienza diciendo: “Algunas historias empiezan en el silencio, con una niña que soñaba más allá del dolor”.

Luego se evidencia que será la misma actriz y productora quien narre su vida y en su momento también contará cómo se desarrolló su relación con el comediante más popular de México.

“Que si hubo alguien Que creyera en mi, nadie creía en mí”, dice Meza, quien en el material aseguran nunca perdió la fe, pese al señalamiento de sus decisiones.

“En aquel entonces para mucha de la gente, ser actriz era casi sinónimo de prostituta”, explica la viuda de Roberto Gómez en otro aparte, mientras el narrador en off indica que “el talento también puede doler…"

En otro avance, la actriz que dio vida a doña Florinda en El Chavo del Ocho dice que “después todo un mundo creía en mí, porque el éxito tiene muchos padres, solo el fracaso es huérfano”.

En un aparte se menciona que “encontró el amor de su vida, no en un cuento, sino en su propia historia”.

En el material, Meza cuenta sobre su llegada al canal 8, donde inició su carrera y conoció a Roberto. “Por si fuera poco, allí conocí a Roberto Gómez Bolaños... o él me conoció”, dijo.

Domz, el director, explicó anteriormente que Atrévete a vivir busca mostrar el lado poco conocido de la artista. “Van a conocer a Florinda desde sus orígenes: su familia, su niñez, su adolescencia, sus trabajos, cómo llega a la televisión, cómo conoce a Roberto Gómez Bolaños, cómo vive su romance y, lo más importante, cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida”.

También se informó que el documental usó la inteligencia artificial e incluirá imágenes inéditas y testimonios de personas cercanas a Florinda Meza

“Esa Florinda que ustedes ven en la serie es dramatizada. Obviamente la intención no es competir con la bioserie, pero una bioserie se dramatiza para vender. Un documental va con fotos, testimonios, fechas, videos, gente que fue parte de su vida”, explicó el director que también se refirió a la serie de HBO. “No puedes decir que quieres, admiras y le agradeces a alguien y luego vas y le haces daño de la manera que lo están haciendo. El personaje que ustedes están viendo en la serie ni siquiera encaja con lo que está en el libro, que se supone que está basado de Roberto. Lo único que sé que Florinda opina es que esa no es ella. Esa que está ahí es un personaje que no está basado en ella”.

📌 FLORINDA MEZA ROMPE EL SILENCIO



La viuda de Chespirito lanza el tráiler de su documental “ATRÉVETE A VIVIR” 🎬✨



"Algunas historias empiezan en el silencio…" se escucha mientras vemos fotos íntimas y revelaciones de su vida. Ella misma narra el viaje.

Sobre el estreno del documental trascendió que será este 7 de agosto.