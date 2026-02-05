‘Chumillo’ se despidió de ‘Sábados Felices’ y reveló el motivo detrás de su salida

El humorista colombiano Jesús Emilio Vera, conocido artísticamente como ‘Chumillo’, fue durante más de tres décadas uno de los integrantes del elenco de ‘Sábados Felices’, programa de humor emitido por Caracol Televisión. Su nombre quedó asociado a ese espacio desde los años noventa, cuando comenzó a participar de manera constante en sketches y rutinas que lo convirtieron en una figura habitual del formato.

A lo largo de su trayectoria en el programa, ‘Chumillo’ se mantuvo como uno de los comediantes de mayor permanencia. Sin embargo, en semanas recientes el humorista confirmó públicamente su salida de Sábados Felices, una decisión que generó comentarios entre los televidentes y seguidores del espacio televisivo.

Tras conocerse su despedida, surgieron versiones sobre los motivos de su retiro, lo que llevó al propio comediante a pronunciarse y explicar las razones detrás de su decisión, descartando conflictos con la producción o con el canal.

¿Por qué se fue ‘Chumillo’ de ‘Sábados Felices’?

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, el humorista explicó que su salida obedeció a una decisión personal, tomada luego de evaluar su permanencia durante más de 30 años en el mismo proyecto televisivo. Según indicó, no hubo desacuerdos laborales ni situaciones externas que motivaran su retiro.

“El ciclo se cumplió”, señaló ‘Chumillo’, al referirse al cierre de su etapa en ‘Sábados Felices’. En sus declaraciones, afirmó que la salida se dio en buenos términos y que mantiene una relación cordial con el equipo de producción y con el canal.

El comediante también indicó que se trató de una determinación reflexionada y asumida con tranquilidad. “No hubo pelea ni problemas”, explicó, al tiempo que aclaró que su decisión no estuvo relacionada con cambios internos del programa ni con diferencias creativas.

Durante la entrevista, ‘Chumillo’ destacó la importancia que tuvo ‘Sábados Felices’ en su carrera y aseguró que guarda agradecimiento por los años de trabajo dentro del espacio. De igual manera, mencionó que entiende los procesos de renovación que atraviesan los programas de larga duración y consideró natural su salida tras una permanencia prolongada.

Hasta el momento, el humorista tolimense no ha confirmado nuevos proyectos en televisión, aunque no descartó continuar vinculado al humor en otros formatos o escenarios, una vez cerrada su etapa en el programa que marcó gran parte de su carrera artística.

