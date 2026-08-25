‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ regresa 23 años después. Así será secuela de la comedia

La comedia ‘How to Lose a Guy in 10 Days’, en español ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ es una de las más emblemáticas en su género en el cine estadounidense.

La película, que recaudó cerca de 180 millones de dólares en taquilla, en el 2003, según el portal Box Office Mojo especializado en dar a conocer los desempeños económicos de las ficciones en pantalla grande, tendrá su secuela, según informó Variety.

La historia original se centraba en Andie Anderson, una joven periodista, interpretada por Kate Hudson, y el ejecutivo Benjamin Barry, personificado por Matthew McConaughey. En la trama la periodista trabaja en una columna sobre relaciones sentimentales y quiere confirmar lo que se debe hacer para que un hombre termine una relación en cuestión de diez días.

Sus planes son confirmar su teoría con Benjamin, quien, por su parte, apuesta con su jefe que puede conquistar a la mujer que desee. En medio de los objetivos particulares, la pareja comienza a enamorarse.

Matthew McConaughey y Kate Hudson estarían en secuela de la comedia

En la secuela planteada ha trascendido que los protagonistas estarían de regreso. Hudson además, tendría el rol de productora asociada. Sobre el actor Matthew no se tiene certeza, sin embargo, los medios han recordado varias entrevistas en las que el actor, que tras la famosa comedia ha preferido interpretar roles más dramáticos, indica que esa historia es su favorita entre las de ese género, así como lo divertido que le resultó cuando la realizó.

“Creo que es probablemente mi comedia romántica favorita de todas las que he hecho. Y a muchísima gente le encanta esa película. Con creces, sigue siendo la película que más dinero me deja por regalías hasta el día de hoy“, dijo en el pódcast ‘Happy Sad Confused’, que tiene como anfitrión a Josh Horowitz.

De momento, se sabe que en la producción también estará Stacey Sher, mediante su compañía Shiny Penny, que ha estado en otros proyectos como Erin Brockovich, Vanilla Sky y Django encadenado.

La mencionada secuela haría parte de una nueva ola de historias, derivadas de cintas que fueron icónicas en su momento y que ahora regresan, bien sea como remakes o como segundas partes que continúan con los relatos en el punto donde concluyeron cuando fueron exitosas como ‘El Diablo se viste a la moda’ y ‘Hechizo de amor’.

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