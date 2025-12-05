Confirman cuándo empieza nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ¿Quiénes estarán?

Bastante se ha especulado sobre una nueva temporada de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ que partió de la denominada ‘Sin senos no hay paraíso’ y que a desarrollado Telemundo. Los planes alrededor de la historia concebida por Gustavo Bolívar y protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernía habían entrado en una pausa debido a cambios dentro del canal que la realiza.

Justamente Johana Fadul reveló hace pocas semanas que dos años atrás, Bolívar la contactó para saber si tendría interés en volver a personificar a Daniela, la hija de ‘La diabla’, a pesar de que en la temporada tres, este personaje murió. Fadul contó que ella le indicó al libretista que lo haría con gusto, pero también tenía claro que era complejo porque el público la vio muerta. No obstante, Bolívar le habría mencionado que en televisión, todo era posible.

‘Sin senos sí hay paraíso’ comienza grabaciones en enero del 2026

Sin embargo, con algunos cambios en Telemundo, la entrada de Bolívar de tiempo completo a la política y una reducción de presupuesto en la productora, Fadul habría quedado por fuera del proyecto. Habría trascendido que incluso los libretos creados por Gustavo habrían tenido serias modificaciones.

Ahora es el actor Gregorio Pernía quien da luces sobre el destino de la apuesta. En medio de una entrevista con el programa matutino de Telemundo Hoy Día, Pernía reveló que ya están listos los primeros episodios de la nueva temporada y que la producción comenzarán en pocas semanas.

“Ayer llegaron 13 capítulos de Sin senos sí hay paraíso. Empezamos a grabar el 7 de enero, si Dios quiere”, comentó el actor que se encuentra en estos días en Miami, debido al nacimiento de Gregorio, su sexto hijo y el tercero con su esposa Érika Rodríguez.

Estas declaraciones del histrión podrían llevar a concluir que las grabaciones volverán a ser en Colombia, ya que Érika, comentó hace poco a Vea, que la familia estará de regreso en Colombia tras la temporada decembrina, debido a compromisos actorales de Pernía.

Así las cosas, es prácticamente un hecho que Carmen Villalobos volverá a la piel de Catalina, Catherine Siachoque, a la de doña Hilda y Fabián al de Albeiro en esta apuesta de Telemundo que en Colombia se ha visto por Caracol.

