Critics Choise Awards: Zoe Saldaña lloró y Demi Moore mencionó a Karla S. Gascón

La expectativa de la Entrega de los Critics Choice Awards este año no solo era por cuáles películas y qué talento humano se alzaría con los galardones, que se constituyen en uno de los preámbulos de los codiciados Oscar de la Academia, también era por saber si era la oportunidad que la actriz española Karla Sofía Gascón cumpliría la promesa de mantenerse al margen, después de la polémica y el escándalo que la ha acompañado en las últimas semanas, todo según ella, en aras de no perjudicar la película.

En efecto fue así, Gascón fue una de las grandes ausentes en la velada de este viernes 7 de enero, en Santa Mónica. También había expectativa por lo que pudiera decir su compañera de set Zoe Saldaña, actriz de origen latino, nacida en Estados Unidos, si resultaba ganadora.

Y ocurrió de esa manera, con el rol de Rita en ‘Emilia Pérez’, Saldaña se alzó con un galardón como actriz secundaria.

“Aprecio el rol de los críticos. Sí lo hago. A veces leo las reseñas y las interiorizo, sobre todo los comentarios útiles como: ‘Su llanto distrae’. Está en demasiadas franquicias’. O, mi favorita: ‘Es demasiado azul’”, dijo sobre su paso por Avatar y luego mencionó la importancia de respetar la diferencia en lo que pareció un referencia, en subtexto a lo ocurrido con su colega Karla.

Las palabras de Zoe Saldaña en los Critics Choice Awards

“Mi deseo sobre el impacto de esta película en el público y en nuestro mundo es que todos podamos ser curiosos y tengamos el corazón abierto hacia los demás, porque nunca sabes cuándo tendrás la oportunidad de ser un héroe en la historia de otra persona. Nuestro mundo es demasiado grande y demasiado hermoso para ser de otra manera, así que mantente curioso, amable y azul”, complementó Zoe que se vio entusiasmadas hasta las lágrimas con el galardón y que claramente evitó nombrar a gascón en este importante momento.

Quien si nombró a Karla, la actriz española, apartada de toda la promoción de Emilia Pérez, por decisión de Netflix, fue la ganadora del Critics Choice en el rol de protagonista femenina Demi Moore. Además de mencionar que nunca hubiera imaginado que llegaría hasta donde lo he hecho mencionó a sus compañeras de competencia y ahí estaba Karla. No mencionó nada de la polémica.

Selena Gómez también estuvo ausente en esta gala, a la cual si acudió el director de ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard.

Hay que señalar que los resultados de estos premios estaban listos desde antes de que salieran a la luz los polémicos tuist de Karla Sofía Gascón, es decir no refeljan consecuancia negativa alguna que dicha situación haya producido sobre el film Emilia Perez, que tenía 10 nominaciones.

Ganadores de los Critics Choice Awards 2025

Algunos de los galardones entregados la noche del 7 de enero fueron:

Mejor Película: Anora

Mejor Actor: Adrien Brody en The Brutalist Mejor Actriz: Demi Moore en The Substance Mejor Actor de Reparto: Kieran Culkin en A Real Pain Mejor Actriz de Reparto: Zoe Saldaña en Emilia Pérez Mejor Actor/Actriz Joven: Maisy Stella en My Old Ass Mejor Elenco de Actuación: Cónclave Mejor Director: Jon M. Chu por Wicked Mejor Guión Original: Coralie Fargeat por The Substance Mejor Guión Adaptado: Peter Straughan por Cónclave Mejor Película Animada: The Wild Robot Mejor Comedia: A Real Pain y Deadpool & Wolverine – (empate) Mejor Película Extranjera: Emilia Pérez Mejor Canción: Emilia Pérez “El Mal” Mejor Banda Sonora: Challengers

