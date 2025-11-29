¿Cuándo sale la segunda parte de los capítulos de ‘Stranger Things 5’? Fecha y hora

La llegada de la primera parte de Stranger Things 5 dejó al mundo del entretenimiento paralizado, tanto que miles de usuarios reportaron fallas en la plataforma de streaming al intentar ver los capítulos. Después de años de espera y teorías acumuladas, el Volumen 1 de la temporada final, que incluye cuatro episodios, marcó un regreso triunfal para la serie emblemática de Netflix. Sin embargo, a pesar de la emoción de reencontrarnos con Eleven, Mike, Will, Hopper y el resto del grupo, los fanáticos tendrán que contener la ansiedad unos días más para descubrir cómo se cierra definitivamente esta historia que ha acompañado a toda una generación desde 2016.

Fecha y hora de la otra parte de ‘Stranger Things 5’

Netflix progamó el estreno del Volumen 2 para el 25 de diciembre de 2025. Este segundo bloque incluirá los episodios 5, 6 y 7, marcando la penúltima etapa de la narrativa antes del episodio final, que se lanzará unos días después, el 31 de diciembre de 2025.

Como es habitual con las producciones globales de Netflix, la hora de lanzamiento se manejará de manera simultánea. En Estados Unidos, el Volumen 2 estará disponible a las 8:00 p. m. Para países latinoamericanos como Colombia, eso significa un estreno alrededor de las 10:00 p. m.

Los episodios del Volumen 2 no solo se adentrarán en el origen del mal que acecha a Hawkins, sino que también revelarán detalles cruciales sobre el destino de varios personajes que quedaron en el aire al final de la primera parte. Además, estos capítulos servirán como un puente hacia el episodio final, un capítulo extendido que busca cerrar arcos emocionales, responder a las preguntas que se han acumulado durante años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los actores Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Joe Keery como Steve Harrington, Charlie Heaton como Jonathan Byers y Gaten Matarazzo como Dustin Henderson. Una gran batalla final e imágenes espectaculares y aterradoras. Eso es lo que promete la quinta y última temporada de 'Stranger Things', cuyo tráiler fue lanzado este miércoles por Netflix. "Después de todo lo que nos ha pasado, todo esto nos ha unido a todos para siempre", dice Jonathan (Charlie Heaton) a Nancy (Natalia Dyer) mientras esperan en la oscuridad en el Mundo del revés.-EFE/ Netflix ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** Fotografía por: Netflix

Reparto de ‘Stranger Thigs 5’