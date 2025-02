Renunciar a La Casa de los famosos vale una millonada. Participante reveló cuánto

En ‘La Casa de los famosos’ la tensión ya no se vive esporádicamente, la segunda temporada del formato de RCN se ha convertido en una constante combinación de emociones, encuentros y desencuentros entre los participantes. Esto, sumado a la dinámica de ‘congelados’, sin duda ha hecho que la narrativa del reality sea un reto permanente para los famosos en competencia.

Hasta el momento, han salido dos participantes por eliminación que son Sofía Avendaño y Marlon Solórzano. Hubo otro par de bajas inesperadas, como lo fueron Katalina Otálvaro, quien no acudió el primer día a la concentración para comenzar la competencia. Ella aseguró que tenía inconvenientes y así se lo había expuesto a RCN, pero esta inasistencia la dejó fuera del formato antes de su estreno.

La segunda salida inesperada fue Jery Sandoval, quien llegó a un difícil momento de salud emocional, luego de tener una fuerte confrontación con Yaya y Emiro. Los expertos establecieron que por su bienestar, era mejor dejar la competencia.

La Jesuu pensó en renunciar y pagar la millonaria clausula

Este fin de semana pasado, quien vivió angustiosos momentos fue la influencer La Jesuu, pues creyó que estaba embarzada porque presentaba algunos síntomas, como dolor de senos, y tenía un importante retraso en su regla.

No obstante, luego de someterse a una prueba, supo que se trató de una falsa alarma. Sin embargo, haberse visto tan tensionada la hizo pensar en la posibilidad de salir y priorizar su salud mental, y así lo comentó a algunos de sus compañeros.

Fue en esta charla que salió a la luz la jugosa cantidad de dinero, que es superior al premio mayor que se llevaría el ganador de ‘La Casa de los famosos’, que deberá pagar el participante que decida renunciar sin que haya una fuerza mayor o urgencia por dejar la competencia.

¿Cómo se abandona ‘la Casa de los famosos’?

Las reglas son claras: la única manera de salir es mediante la eliminación, en la cual el público tiene la última palabra, por expulsión debido a que se infrinja una regla de convivencia y esto revista gravedad o por recomendación médica.

Volviendo a la charla entre La Jessu ella mencionó que estuvo tan complejo lo relacionado a su situación que hasta pensó en que la podría pagar: “Esta mañana me sentía tan vulnerable por lo que pasó que, ¿saben en qué estaba pensando? Dije: ‘bueno, la multa por irme son 500 millones de pesos’. No quise profundizarlo y hablé con Emiro. En caso de que realmente no me sienta bien, mi tranquilidad no tiene precio”, confesó dejando al descubierto la impresionante cantidad.

Teniendo en cuenta lo anterior es completamente entendible lo que ocurre con Mauricio Figueroa quien le expresó a sus compañeros de competencia que lo nominen, ya que está en un punto donde desea salir de la competencia y por supuesto, no lo hará bajo renuncia.