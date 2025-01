¿Cuánto miden Lady Tabares, Norma Nivia y el Flaco Solórzano? Hay gran diferencia

La segunda temporada de La casa de los famosos lleva dos días al aire y ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales. Las diferencias entre algunos de los participantes han sido evidentes, por lo que ya han protagonizado momentos de tensión.

Sin embargo, hasta ahora no han convivido todos juntos, pues a algunos de ellos los enviaron al loft. La expectativa para los televidentes e incluso para los participantes es ver a Yina Calderón al ver a Melissa Gate, pues ambas han expresado que no tienen una gran relación.

Estatura de Lady Tabares de ‘La casa de los famosos’

Desde el primer momento del estreno del reality de convivencia, la estatura de Lady Tabares se destacó entre sus compañeros, especialmente en comparación con El Flaco Solórzano, La Liendra y Norma Nivia. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la diferencia de altura, provocando reacciones que iban desde el asombro hasta el humor.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

‘La vendedora de rosas’, como es conocida la actriz, ingresó a la casa acompañada de La Liendra y el Flaco Solórzano. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, en medio de los dos, Lady se veía muy pequeña en comparación que ellos y los presentadores del programa.

“qué ternurita”, “es muy bajita”, “se ve muy bajita al lado de ellos”, “no pensé que fuera tan bajita”, “al lado de ellos se nota mucho la diferencia”, son algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales, junto con varios memes.

No me esperaba a Lady Tabares tan chiquita mk, es un hobbit #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/I1TgcQWnAp — Eduardo Jiménez (@IsRengiffo) January 27, 2025

De acuerdo con información recopilada por varios medios de comunicación, Lady Tabares mide 1,48 metros, dato que sorprendió a sus seguidores y televidentes.

¿Cuánto miden el Flaco Solórzano y Norma Nivia?

Los actores, quienes también hacen parte de la segunda temporada de La casa de los famosos, también han sido muy comentados por su estatura, pero a diferencia de Lady, son mucho más altos.

En una oportunidad, la actriz de Nuevo rico, Nuevo pobre y Betty, la fea, reveló que mide 1,84 metros y eso, en varias ocasiones, hizo que perdiera personajes en televisión: “Los actores a veces son como ‘no, más alta, no. No puede ser, yo tengo que ser el más alto, eso no me hace quedar bien’. En muchas ocasiones, y son en realidad varias, me han descabezado de un personaje que de repente me he ganado por casting porque ‘es que eres más alta que el hombre’”.

Por su parte, Fernando ‘el flaco’ Solórzano, también se ha destacado, entre otras cosas, por su estatura. Mide 1,94 metros y, según lo que dijo en una oportunidad, es uno de sus grandes atractivos.