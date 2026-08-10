“Debo, luego existo”: sinopsis, elenco y más de nueva novela de RCN, con Juan Pablo Urrego

Una historia sobre las luchas financieras que libran las personas y que las llevan a tomar decisiones difíciles buscando la manera de cumplir con sus obligaciones económicas, pero también a sacar lo mejor de sí y convertirse en resilientes y creativos es la temática de la nueva novela de RCN.

La historia, que es creada por César Augusto Betancurt, más conocido como “Pucheros” en el sector audiovisual y quien también ha ideado para televisión Rigo, Cosiaca, Las Hermanitas Calle, entre otros éxitos, es una mezcla de humor, romance, drama y cotidianidad.

¿Quiénes estarán en “Debo, luego existo”?

La nueva producción tiene como protagonistas a Juan Pablo Urrego y Alisson Joan. A la pareja la acompaña un elenco integrado por Víctor Mallarino, Marcela Benjumea, Geraldine Zivic, Biassini Segura, Eduardo Pérez, Julio Sánchez Cóccaro, Felipe Botero, Antonio Jiménez, Paola Valencia, Gaby Navarro, Isabel Gaona, Hibened Carreño, Carlos Gutiérrez, Luis Carlos Fuquen, Ana María Aguilera, María Camila Rueda, Gabriel Camero y Leonardo Angelone.

La novela cuenta con la dirección de Israel Sánchez y Jeiver Pinto. La producción ejecutiva es de Juan Pablo Posada y Ana María Pérez.

Las grabaciones de “Debo, luego existo” comenzaron la primera semana de agosto en Bogotá.

El canal no ha dado a conocer posible fecha de emisión, pero parece que estará al aire en el 2027 y será una de las apuestas fuertes de la señal, seguramente para el horario primetime.

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