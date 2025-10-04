‘Desafío 2025′: así quedaron los nuevos equipos tras la desaparición de Alpha

La tercera etapa de Desafío del Siglo XXI ya comenzó y trajo consigo cambios importantes que han sorprendido a los seguidores del programa. Tras varios meses de competencias intensas, los equipos han vivido una reestructuración histórica que marca un antes y un después en la dinámica de la contienda.

El capítulo de este viernes prometía emociones y no decepcionó. Los espectadores pudieron presenciar cómo las estrategias, la velocidad y la resistencia de los participantes jugaron un papel determinante en los resultados. Además, la desaparición de un equipo tradicional dejó un vacío que generó expectativa sobre quiénes dominarían la siguiente fase del concurso.

¿Cómo quedaron los equipos del ‘Desafío 2025′?

Todo ocurrió en el marco del ‘Desafío de Capitanas’, en el que Katiuska, Yudisa y Manuela representaron a Omega, Gamma y Alpha, respectivamente. Desde el inicio, la competencia mostró un alto nivel de exigencia, pero Katiuska se destacó con un desempeño sobresaliente, asegurando el primer lugar y un premio de 10 millones de pesos. La segunda en llegar a la meta fue Yudisa, lo que garantizó la permanencia de Gamma en la competencia. Por su parte, Manuela quedó en último lugar, condenando a Alpha a desaparecer del juego.

Antes de despedirse, Manuela se tomó un momento para agradecer y pedir disculpas a sus compañeros por no cumplir con la tarea encomendada. El equipo Alpha, entonces, empacó sus pertenencias y se retiró para reunirse posteriormente con los demás participantes, en una instancia que marcaría la reconfiguración de los equipos.

Durante la elección de nuevos integrantes, Katiuska y Yudisa tuvieron la oportunidad de seleccionar a los participantes que deseaban sumar a sus equipos, sin importar su equipo de origen. La capitana de Omega conformó su grupo con Rata, Rosa, Zambrano, Tina, Leo, Manuela y Eleazar. Mientras tanto, Yudisa eligió para Gamma a Juan, Mencho, Camilo, Valentina, Potro, Grecia y Gio.

Una vez definidos los nuevos equipos, los participantes regresaron a sus casas para empacar y despedirse si tenían que cambiar de ubicación. Durante este proceso, Katiuska admitió que cometió un error al incluir a Eleazar en Omega, pues su intención original era seguir contando con Camilo en su grupo. Este desliz generó comentarios entre los seguidores, quienes analizan cómo influirá esta decisión en las próximas competencias.

Con la desaparición de Alpha y la reestructuración de Omega y Gamma, la tensión y la expectativa aumentan de cara a los próximos retos. Ahora, los equipos deberán adaptarse rápidamente y demostrar que los cambios no afectarán su rendimiento, mientras los espectadores esperan nuevas sorpresas en la recta final de Desafío 2025.

