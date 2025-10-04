Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

‘Desafío 2025′: así quedaron los nuevos equipos tras la desaparición de Alpha

La tercera etapa de la competencia ya inició y el equipo violeta tuvo que bajar su bandera. Gamma y Omega están en la final por primera vez en la historia del programa, pero tienen varios cambios en sus integrantes.

Por Daniel Guerrero Aldana
04 de octubre de 2025
Gamma y Omega son los equipos finalistas del 'Desafío del Siglo XXI'.
Fotografía por: El Espectador

La tercera etapa de Desafío del Siglo XXI ya comenzó y trajo consigo cambios importantes que han sorprendido a los seguidores del programa. Tras varios meses de competencias intensas, los equipos han vivido una reestructuración histórica que marca un antes y un después en la dinámica de la contienda.

El capítulo de este viernes prometía emociones y no decepcionó. Los espectadores pudieron presenciar cómo las estrategias, la velocidad y la resistencia de los participantes jugaron un papel determinante en los resultados. Además, la desaparición de un equipo tradicional dejó un vacío que generó expectativa sobre quiénes dominarían la siguiente fase del concurso.

¿Cómo quedaron los equipos del ‘Desafío 2025′?

Todo ocurrió en el marco del ‘Desafío de Capitanas’, en el que Katiuska, Yudisa y Manuela representaron a Omega, Gamma y Alpha, respectivamente. Desde el inicio, la competencia mostró un alto nivel de exigencia, pero Katiuska se destacó con un desempeño sobresaliente, asegurando el primer lugar y un premio de 10 millones de pesos. La segunda en llegar a la meta fue Yudisa, lo que garantizó la permanencia de Gamma en la competencia. Por su parte, Manuela quedó en último lugar, condenando a Alpha a desaparecer del juego.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Antes de despedirse, Manuela se tomó un momento para agradecer y pedir disculpas a sus compañeros por no cumplir con la tarea encomendada. El equipo Alpha, entonces, empacó sus pertenencias y se retiró para reunirse posteriormente con los demás participantes, en una instancia que marcaría la reconfiguración de los equipos.

Durante la elección de nuevos integrantes, Katiuska y Yudisa tuvieron la oportunidad de seleccionar a los participantes que deseaban sumar a sus equipos, sin importar su equipo de origen. La capitana de Omega conformó su grupo con Rata, Rosa, Zambrano, Tina, Leo, Manuela y Eleazar. Mientras tanto, Yudisa eligió para Gamma a Juan, Mencho, Camilo, Valentina, Potro, Grecia y Gio.

Una vez definidos los nuevos equipos, los participantes regresaron a sus casas para empacar y despedirse si tenían que cambiar de ubicación. Durante este proceso, Katiuska admitió que cometió un error al incluir a Eleazar en Omega, pues su intención original era seguir contando con Camilo en su grupo. Este desliz generó comentarios entre los seguidores, quienes analizan cómo influirá esta decisión en las próximas competencias.

Con la desaparición de Alpha y la reestructuración de Omega y Gamma, la tensión y la expectativa aumentan de cara a los próximos retos. Ahora, los equipos deberán adaptarse rápidamente y demostrar que los cambios no afectarán su rendimiento, mientras los espectadores esperan nuevas sorpresas en la recta final de Desafío 2025.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Desafío del Siglo XXI

Desafío 2025

Gamma Desafío

Omega Desafío

Alpha Desafío

Caracol Televisión

Canal Caracol

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.