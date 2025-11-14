‘Desafío 2025′: qué es la máquina de dinero, cómo funciona y cuánto dinero entregará

En los capítulos más recientes, el Desafío del Siglo XXI dio un giro que nadie anticipaba. Cuando ya parecía definido el grupo de ocho semifinalistas, la competencia se abrió nuevamente con el ingreso de 16 participantes: ocho eliminados de la edición 2025 que regresaron como parejas de los concursantes activos; dos campeones de temporadas anteriores, elegidos por votación del público; y seis desafiantes que se sumaron durante la carrera por Colombia para conformar el nuevo equipo Neos.

La entrada de este grupo no solo movió el tablero, sino que también incrementó el dinero en juego: el programa sumó 1.200 millones de pesos adicionales. Para repartirlos, la producción presentó una mecánica inédita en la temporada: la llamada máquina de dinero.

Así funciona la máquina de dinero del ‘Desafío 2025′

Según explicó la presentadora Andrea Serna en el capítulo 93, emitido el 13 de noviembre, desde esta etapa de la competencia cada prueba tendrá una moneda dorada oculta. El participante que la encuentre y logre conservarla hasta el final del circuito obtendrá acceso a la máquina de dinero, lo que le permitirá sumar ganancias personales adicionales dentro del juego.

Una vez dentro de la máquina, el participante debe colgarse de una barra y resistir el mayor tiempo posible. Cada segundo que logre mantenerse suspendido mantiene abierta la compuerta de una urna, por donde caerán los billetes que alcance a acumular durante su tiempo en la prueba.

“Esto va a suceder todos los días. Lo único que deben hacer es encontrar en cada una de las pruebas esta moneda dorada”, comentó Andrea Serna sobre la nueva inclusión del programa.

Los resultados de la nueva dinámica quedaron en evidencia con Gio, el primero en usar la máquina del Desafío 2025. Logró mantenerse suspendido cerca de 50 segundos y acumuló más de 16 millones de pesos. El segundo en acceder al beneficio fue Kevyn, quien resistió alrededor de 38 segundos; aunque su cifra final aún no ha sido revelada, también alcanzó a recoger una suma considerable.

¿Cómo quedaron conformados los nuevos equipos del ‘Desafío 2025′?

Con la entrada de Neos, el cierre definitivo de Omega y la reapertura de Alpha, la competencia quedó estructurada nuevamente en tres equipos. Así se conforman actualmente:

Gamma: Zambrano, Myrian, Rosa, Gero, Tina, Julio, Leo e Isa.

Alpha: Yudisa, Lucho, Potro, Deisy, Rata, Valentina, Valkyria y Gio.

Neos: Kevyn, Mencho, Pedro, Lina, Sofía, Kathe, Cristian y Roldán.

Cabe recordar que el próximo capítulo del Desafío se emitirá hasta el 19 de noviembre, debido al puente festivo y a la transmisión del partido amistoso de la Selección Colombia contra Australia, programado para el 18 de noviembre a las 20:00.