Desafío 2025: quiénes son los integrantes de Neos, el equipo de Kevyn y Valkyria

En la reciente carrera por Colombia, los finalistas del Desafío del Siglo XXI recorrieron un tramo que va de Cartagena a la Ciudad de las Cajas (Tobia, Cundinamarca) sin dinero y bajo reglas estrictas, poniendo a prueba su resistencia, estrategia y capacidad de trabajo en equipo. Cada participante estuvo acompañado por un exparticipante elegido como pareja, lo que representó varios inesperados regresos.

En medio de esta exigente prueba, Kevyn y Valkyria, quienes ganaron las recientes votaciones abiertas al público, tuvieron la misión de integrar a seis nuevos miembros durante el recorrido y evitar llegar de últimos. Su objetivo se cumplió y lograron conformar Neos, el tercer grupo que avanzará a la siguiente etapa de la competencia, listo para enfrentarse a los otros equipos en la recta final.

Ellos son los integrantes de Neos, el nuevo equipo del ‘Desafío del Siglo XXI’

Además de Valkyria (ganadora en 2022) y Kevyn (ganador en 2024), los nuevos participantes del reality de Caracol Televisión son:

Pedro, 26 años. Fotografía por: Caracol Televisión

Pedro es boxeador y entrenador activo de San Basilio de Palenque, Bolívar. Se convirtió en el primer representante de su comunidad en el Desafío y quiere honrar el legado de su tierra siguiendo los pasos de su ídolo, Kid Pambelé. Creció junto a su hermana menor y es el quinto de seis hermanos, con dos medios hermanos por parte de padre y dos por parte de madre.

Tras la muerte de su padre, campesino que perdió una pierna, Pedro asumió la responsabilidad del hogar. Vive hace cinco años con su pareja y juntos tienen un hijo, Yonaiker, cuyo nombre lleva tatuado. Como entrenador, guía a más de 25 jóvenes entre 8 y 18 años y sueña con formar a un futuro campeón mundial de boxeo.

Sofía llega al Desafío 2025 con la experiencia de la política y la firmeza de su carácter. Como concejal de Planeta Rica, Córdoba, se ha destacado por defender a los deportistas de su comunidad y por tomar decisiones sin miedo, un rasgo que también pretende mostrar en la competencia. Vive en unión libre y es madre de Yeilin Sofía, combinando su faceta familiar con una actitud audaz y decidida.

Originaria de un pueblo donde las oportunidades son limitadas, Sofía ha aprendido a enfrentar los retos con determinación. El pozo de El Pital simboliza esa lucha diaria: debido a la falta de agua potable, sus habitantes deben transportarla a caballo. Tras intentarlo en dos ediciones anteriores, esta vez la suerte le abrió la puerta al programa y su meta es llegar hasta el final. Dentro de la competencia, espera medir fuerzas con Yudisa, a quien admira por sus logros a temprana edad.

Lina es comerciante en Caucasia, Antioquia, y una apasionada del deporte desde la infancia. Ha practicado voleibol, natación, fútbol y atletismo, y encontró en el CrossFit, al que llegó en 2019, una manera de canalizar su energía y disciplina. Además, dirige un local de suplementos deportivos en su ciudad y es conocida por todos: no es raro verla recorrer las calles en moto saludando a sus vecinos.

En su familia la llaman “la señora de las matas” por la cantidad de plantas que tiene en casa, y comparte su día a día con su madre y tres sobrinos. Aunque no tiene hijos, considera a sus mascotas parte de su familia: dos gatas, un cocker llamado Simón y Conchita, un perro rescatado que decidió quedarse con ella. Su pareja, Baco, es brasileño; tras varios años con altibajos, su relación sigue sólida, aunque ella bromea sobre la demora de una propuesta de matrimonio.

Roldán es entrenador fitness de Puerto Berrío y llega al Desafío del Siglo XXI con una historia de superación personal. Después de atravesar una depresión, encontró en el deporte la manera de reconstruir su vida y motivar a quienes enfrentan dificultades similares.

Su trayectoria no ha sido sencilla: antes de dedicarse al entrenamiento, probó distintos trabajos y aprendió oficios como soldadura para sostenerse, hasta que la pandemia interrumpió sus planes. Movido por la disciplina y la pasión por el fitness, creó su marca personal, se capacitó como técnico en entrenamiento y mantuvo un ritmo exigente que lo llevó a madrugar a altas horas para entrenar, trabajar y formarse.

Kathe es comerciante y estudiante de Puerto Boyacá, donde colabora en el negocio familiar de remates, manejando desde la administración hasta la atención al público. Desde pequeña soñó con ser auxiliar de vuelo y continúa trabajando para cumplir esa meta, combinando su vida laboral con los estudios.

Amante de los animales, especialmente de su gata Ruby, Kathe se define como competitiva y enérgica, con experiencia en competencias de CrossFit. Su carácter fuerte y su impaciencia ante la lentitud podrían poner a prueba la convivencia con el equipo, y aún no sabe cómo manejará los retos que implican la alimentación limitada del programa Lleva tres años de relación con Nicolás, con quien espera formalizar su vínculo en el futuro.

Cristian es auxiliar de construcción e instructor de parkour y gimnasia, con una meta clara: cumplir el sueño que también tiene su padre, participar en el Desafío 2025. Su historia combina disciplina, resiliencia y amor familiar, valores que lo impulsan en cada reto.

Criado por su madre, su abuela y su tía, aprendió desde pequeño respeto y determinación. Su acercamiento al deporte comenzó siguiendo a alguien especial, pero rápidamente se destacó en porrismo, parkour y gimnasia. Tras superar una etapa difícil y una crisis personal, Cristian se ha reordenado: trabaja en construcción, enseña en un colegio distrital y encuentra motivación en su hija, su principal motor en la vida y en la competencia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí