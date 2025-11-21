‘Desafío del Siglo XXI’: así fue la fuerte pelea que detonó la ruptura entre Gamma y Alpha

El capítulo 96 del Desafío Siglo XXI dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Aunque la jornada inició con el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo entre Alpha, Gamma y Neos, la verdadera detonación ocurrió después, cuando la decisión del equipo ganador desencadenó una confrontación abierta que rompió la alianza que hasta anoche mantenían Alpha y Gamma.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué pasó entre Alpha y Gamma en el ‘Desafío’?

La tensión acumulada venía creciendo desde la entrada de Neos al juego, un equipo creado con dos excampeones que regresaron por votación del público (Kevyn y Valkyria) y seis participantes nuevos que hicieron parte de la Carrera por Colombia. Su llegada generó incomodidad inmediata entre Alpha y Gamma, al punto de impulsar una alianza tácita para “sacar” a Neos enviándoles cada chaleco posible. El plan avanzó a ritmo acelerado: Neos ya suma seis sentenciados de sus ocho integrantes.

Sin embargo, la estrategia no sobrevivió a la noche del jueves. Alpha ganó la prueba y quedó con la responsabilidad de enviar dos chalecos y asignar un castigo. Decidieron mantener la presión sobre Neos y enviaron los chalecos a Mencho y Christian. Pero la verdadera chispa del conflicto se encendió cuando escogieron a Gamma para recibir el castigo: la noche de playa.

Lucho fue el encargado de comunicarlo personalmente en la casa Gamma y, apenas cruzó la puerta, el ambiente se rompió. Leo fue el primero en reaccionar: “Es que no hay nada que decir. Lo que se habló desde el primer día se habló y ya. Tampoco queremos que vengan con excusas o a decorar lo que realmente es”. A partir de ahí, la discusión fue subiendo de tono.

Rosa, molesta, calificó de “colmo” la decisión. Lucho intentó suavizar el golpe asegurando que un verdadero castigo hubiera sido enviarles los chalecos, pero la respuesta de Rosa fue irónica: “No pues, no más les faltó eso”. Zambrano intervino con fuerza y acusó a Lucho de romper la palabra empeñada, asegurando que la alianza había quedado oficialmente rota.

La discusión se intensificó. Isa declaró que Alpha “no tiene criterio”. Leo insistió en que “una palabra se cumple”, señalando que la falta no era solo de Lucho sino de todo el equipo. Zambrano llegó, incluso, a lanzar una amenaza directa hacia Yudisa: “Dile que ella la tiene cazada conmigo”. Mientras que Tina, entre llanto y groserías censuradas por la producción, remató asegurando que Alpha les había dado la espalda.

Finalmente, sin lograr calmar los ánimos, Lucho decidió retirarse y regresar a la casa Alpha, donde relató lo sucedido. Con Gamma rumbo a la noche de playa y una alianza partida en dos, el capítulo 96 culminó dejando en evidencia que la convivencia y la estrategia acaban de entrar en una nueva etapa de guerra abierta.