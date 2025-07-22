‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 63: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

En este nuevo episodio, el número 63 de la temporada 21, los tres equipos (Alpha, Gamma y Omega) se enfrentarán en un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ ¿Qué equipo será el ganador y quién recibirá el nuevo chaleco?

Con una ventaja de 2 puntos, el equipo rosa continuó en competencia para lograr el segundo puesto ¿Logrará Alpha la hazaña?

La racha continuó en el equipo naranja: Potro y Yudisa lograron el sexto y séptimo punto de la prueba. De ese modo, el equipo se convirtió en el ganador del ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ y consiguió su segunda victoria consecutiva esta semana.

Zambrano y Yudisa parecen tener muy claro el método para ganar este circuito. En dos carreras seguidas lograron empatar la serie a Omega. Ambos equipos están ahora a dos puntos de ganar el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’.

Tina le dio un punto al equipo violeta, mientras que Katiuska consiguió el quinto punto de la noche para Omega. Por ahora, los resultados están así: Omega con 5 puntos, Gamma con 3 puntos y Alpha con 2 puntos.

Omega lidera la prueba en este momento con 4 puntos, conseguidos en su mayoría por Rata, quien le ganó de nuevo la partida a Leo y a Zambrano, e hizo su tradicional baile de victoria al estilo ‘caballito’. Por ahora, Gamma tiene 3 puntos y Alpha 1.

Leo le ganó la carrera a Juan y a Potro, hizo la primera ‘chuza’ de la noche y también le dio el primer punto a su equipo. “Vamos a remontar ¡Bien!”, manifestó, dando ánimo al resto sus tres compañeros.

Tina y Katiuska no pudieron con Yudisa, quien se llevó un nuevo punto para el equipo naranja y, de ese modo, empató la serie con Omega. En la siguiente carrera, Potro hizo lo propio contra Leo y Juan, y le dio la ventaja temporal a su grupo. Aun Alpha no tiene puntos y se va quedando en el camino.

Gracias a Juan (quien se impuso ante Potro y Leo), así como a Rata (que le ganó la carrera a Zambrano y Eleazar), el equipo rosa logró sus primeros dos puntos de la noche y se montó al primer lugar, al menos por ahora.

Zambrano se impuso ante Eleazar y Rata, dándole la ventaja a su equipo y el primer punto de la noche, un logro que celebró a rabiar y que demostró su destreza para este reto.

De acuerdo con la presentadora, en el Box Rojo la prueba del día será así: “Tres participantes (uno por cada equipo) partirán al tiempo para atravesar un embudo de sacos de boxeo cuyo camino estará atravesado por unas cuerdas. Al salir, tres rivales (uno por cada equipo), que tendrán puestas unas burbujas de plástico gigantes, intentarán bloquearles la trayectoria. Superada esta parte de la pista, deberán llegar a la zona de anotación, donde lanzarán tres balones sobre una plataforma para tumbar 7 pines. El balón no puede tocar el arco que está cerca de la zona de lanzamiento o no podrán tirar el resto de balones que les queden. El primer equipo que consiga 7 puntos será el vencedor”.

Para este nuevo ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’, según explicó Andrea Serna, cada equipo deberá elegir a cuatro competidores: dos hombres y dos mujeres. Alpha estará representado por Tina, Valentina, Eleazar y Leo (quien superó las dificultades de su picadura); por Omega van Juan, Rata, Katiuska y Miryan; mientras que los desafiantes de Gamma serán Mencho, Yudisa, Potro y Zambrano.

La presentadora recordó que Gamma, tras su reciente victoria, envió el chaleco a Omega. Por esa razón, aprovechó para cuestionar al equipo por su decisión y a los rivales por este gesto que fue considerado como una traición a la alianza que tenían ambos grupos.

Amanece en el día 43 de competencia y, luego de ganar el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’, el equipo Gamma despertó lleno de alegría, sobre todo ‘Potro’, quien recibió un mensaje de su esposa, su hija y sus padres.

El nuevo capítulo del ‘Desafío 2025’ inició con los quejidos de Leo, capitán de Alpha, quien despertó a sus compañeros en medio de la noche argumentando que sufrió una picadura mientras estaba en el baño. Incluso, debió ser atendido por personal del programa: “Me duele mucho la pierna” ¿Será este un impedimento para el próximo reto?