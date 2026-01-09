‘Desafío Siglo XXI’ está de vuelta: avance del capítulo 112 y resumen del último episodio

El pasado 12 de diciembre se emitió el episodio 111 de Desafío Siglo XXI, tras el cual el programa entró en un receso de cuatro semanas. Ahora, este 12 de enero (en su horario habitual), la producción regresa a la pantalla con el capítulo 112, en el que los televidentes podrán retomar la competencia, que ya avanza hacia su etapa final.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del ‘Desafío Siglo XXI’?

Gamma y Neos enfrentaron una nueva edición del 'Desafío Millonario‘, una prueba de alta exigencia física y estratégica en la que estuvo en juego el acceso a la máquina del dinero y un súper poder clave.

Con Kevyn y Sofía como capitanes de Neos, y Zambrano y Miryan liderando a Gamma, ambos grupos se midieron en una compleja prueba con un enorme carro de madera, una esfera gigante y lanzamientos de balones.

Desde los primeros tramos del circuito, Gamma logró tomar ventaja gracias a una mejor coordinación y dirección, diferencia que se amplió en la fase final. Allí, Zambrano fue determinante al encestar los cuatro balones antes que sus rivales, lo que aseguró la victoria para el equipo naranja.

Como resultado, todos los integrantes de Gamma pasaron por la máquina del dinero para recuperar parte de lo perdido en desafíos anteriores. El triunfo también le otorgó a Zambrano y Miryan un súper poder estratégico: la posibilidad de modificar una de las duplas entre los equipos.

La decisión no tardó en darse a conocer y provocó un vuelco en la competencia: Kevyn pasó a conformar pareja con Tina en Gamma, mientras que Julio se trasladó a Neos para hacer dupla con Sofía.

De ese modo, así quedaron conformados los equipos ahora:

Neos : Valentina y Potro, Sofía y Julio, Deisy y Rata, Isa y Julio.

Gamma: Tina y Kevyn, Rosa y Gero, Miryan y Zambrano, Valkyria y Gio.

Avance del capítulo 112 del ‘Desafío Siglo XXI’

El avance del capítulo 112 confirma que el reality de Caracol Televisión entra oficialmente en su última etapa, una en la que comienza un ciclo definitivo para los competidores que siguen en carrera.

Bajo el título “Empieza la gran final del Desafío del Siglo”, el adelanto deja claro que la competencia sube de nivel y que cada prueba tendrá un peso determinante en el camino hacia la copa, que ya empezó a ser mostrada.

Además, según se observa el avance, el regreso del estará marcado por un nuevo Desafío de Capitanes, que se llevará a cabo en el Box Amarillo.

