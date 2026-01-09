¿Cuándo se acaba ‘La danza de los millones’? Hasta esta fecha puede participar

Durante esta temporada de vacaciones de fin de año, algunos programas de Caracol Televisión entraron en receso dándole paso a otros como La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones. Este último es un concurso conducido por Laura Acuña que entrega millonarias cifras a los televidentes todas las noches de lunes a viernes, a partir de las 9:30 p. m.

En cada capítulo, una pareja de famosos debe superar una serie de pruebas con el objetivo de no dejar caer ni un solo billete al piso. La cantidad que dejen caer se la lleva un televidente que debe comunicarse con la producción a través de una llamada y al aire debe contestar una serie de preguntas sobre el concurso. Quien responda correctamente se lleva el premio.

‘La danza de los millones’ se acaba este viernes 9 de enero

Después de casi un mes al aire, el programa llega a su final esta noche. Hasta hoy los televidentes pueden participar por una jugosa cifra de la bóveda del programa. A continuación, los pasos para inscribirse en La danza de los millones:

1. Visita el sitio oficial del programa en internet ladanzadelosmillones.com o puedes encontrar un enlace directo en la página del programa.

2. Busca y haz clic en el botón “Empezar” que verás en la parte inferior de la pantalla.

3. Registra tu correo electrónico: asegúrate de ingresar un email válido, ya que lo usarán para contactarte.

4. Completa tus datos personales: - Nombre completo - Fecha de nacimiento - Género – …según lo que pida el formulario en pantalla.

5. Crea una contraseña segura y confírmala para tu cuenta.

6. Lee y acepta los términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales (esto es obligatorio para poder continuar).

7. Luego, deberás ingresar tu número de cédula de ciudadanía y un número de teléfono de contacto, aceptando nuevamente los términos.

8. Una vez que hayas terminado, el sistema te mostrará un mensaje de confirmación, lo que significa que ya estás participando activamente en el concurso.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Si ya está inscrito en Ditu, no olvide visitar Ladanzadelosmillones.com y seleccionar la opción “Empezar”. Luego, solo tiene que ingresar su correo electrónico y contraseña, y llenar el formulario con su número de cédula y un teléfono de contacto. Con esto, estará oficialmente listo para participar en el último capítulo del concurso de Caracol Televisión.