Desafío Siglo XXI: Kevyn y Leo protagonizaron tenso cruce de palabras frente a Andrea Serna

El capítulo 120 del Desafío Siglo XXI comenzó con el tenso cruce entre Kevyn (Gamma) y Leo (Neos) frente a Andrea Serna y sus compañeros, un enfrentamiento que dejó en evidencia las diferencias que existen entre ambos competidores y despertó múltiples reacciones entre los televidentes.

En redes sociales, la audiencia no tardó en pronunciarse sobre el momento, sumándose al debate y compartiendo opiniones divididas sobre la postura de cada participante.

¿Qué pasó entre Kevyn y Leo en el ‘Desafío’?

El origen de la polémica se remonta al capítulo 119, cuando el equipo Neos obtuvo la primera victoria del ciclo actual. Gracias a ese triunfo, el grupo tuvo la posibilidad de sentenciar a dos integrantes de Gamma y Leo manifestó su intención de ponerle el chaleco a Kevyn, argumentando que ya fue campeón del programa en 2024 y que su ingreso se dio en una etapa avanzada de la competencia.

“Yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que Kevyn y Valkyria estén acá. Ustedes lo saben, entonces si podemos empezar con Kevyn me parece bien”, expresó en ese momento.

Al inicio del capítulo 120, Andrea Serna retomó el tema durante su habitual conversación con las casas Neos y Gamma, y le pidió a Leo que explicara nuevamente su decisión frente a todos los participantes. Ante esto, el integrante de Neos fue directo con su postura.

“Voy a hablar claro, Andrea. Aquí en la casa concordamos con que todos somos merecedores, menos Kevyn y Valkyria, quienes ya tuvieron su oportunidad. Independientemente de lo que pase en el próximo ‘Desafío a Muerte’, si me voy yo o se va él, quiero dejar en claro lo que pienso: que ellos ya tuvieron su momento en el ‘Desafío’ y ahora el tiempo debe ser para nosotros”, afirmó.

Poco después, Kevyn tomó la palabra para responder sin rodeos. El boyacense defendió su lugar en la competencia y recordó que, en su temporada, también tuvo que enfrentarse a excampeones que ingresaron en instancias finales, sin cuestionar su presencia.

“Yo llegué a competir y, sinceramente, me gusta escuchar de frente cuando me dicen que mi tiempo ya pasó o que no tengo derecho a ganar. Eso me motiva. En mi momento llegaron Olímpico y otros atletas que ya habían ganado, y nunca les dije que no podían estar allí. Por el contrario, me sentí honrado de competir contra ellos. Gracias a Dios los colombianos votaron por mí para estar aquí y, si me quedo, no les va a quedar fácil”, expresó.

Finalmente, Kevyn también salió en defensa de su compañera Valkyria y cuestionó los argumentos de Leo: “¿Eso quiere decir que ella tampoco se lo merece? ¿Quién lo dice? ¿Él o quién? Aquí vamos a estar hasta que Dios quiera”.

Casi al cierre del episodio, Kevyn llegó a la casa Neos para entregar los chalecos del ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ y se cruzó nuevamente con Leo, quien aprovechó el encuentro para aclarar que, aunque siente admiración por el excampeón, su postura frente a su participación en el reality sigue siendo la misma.

