Despiden a querido jurado de ‘Yo me llamo’: “Esa no es la forma” ¿Volverá?

Este miércoles 12 de agosto culminó la primera gran etapa de la temporada número 11 del reality ‘Yo me llamo’. En esta oportunidad fueron cuatro los jurados que se encargaron de seleccionar al grupo de aspirantes que entra en el proceso para prepararse en la escuela de talento y demostrar que es el doble perfecto de su cantante favorito.

Los jueces fueron Amparo Grisales, Cesar Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, este último corresponde a uno de los personajes del programa ‘El Club 10’, que fue bastante popular en la década del 90 y 2000 en Caracol, e incluyó el ingrediente de humor y a veces, la irreverencia en ‘Yo me llamo’.

Fue justamente Aurelio quien se despidió del formato, una vez finalizaron los duelos, aunque vale la pena decir que se aclaró que no es un adiós definitivo.

Aurelio Cheveroni vuelve a retar a Elder Dayán

“Se acabaron los duelos, pero esto apenas comienza”, dijo Melina Ramírez y luego Amparo oficializó que ya el lobo no estará sentado en la mesa de jurados. “Bueno, mi Lobito, yo voy a despedir esta noche mágica y maravillosa del Templo de la Imitación. Voy a despedir a este maravilloso, hermoso Lobito, a mi Cheveroni. Nos veremos muy pronto. Te vamos a extrañar. Gracias por ayudarnos a seleccionar esta primera parte de Yo me llamo”, expresó la diva.

El público al unísono decía: “No te vayas, no te vayas”. Por su parte, el lobo rojo dijo: “Yo lo único que les digo es que los quiero mucho, que me van a hacer mucha falta y les dejo el oído afinado. Y Élder, ponte Cheveroni porque ahora te toca trabajar el doble”, expresó en su particular estilo

“Ay, Aurelio”, expresó Laura Acuña con nostalgia. La despedida se tiñó de humor pues Aurelio y Elder Dayán volvieron a fingir rivalidad en escena, lo que causó risas. El artista vallenato le cantó a Cheveroni: “¿Sabes algo? Te vas porque yo quiero que te vayas”, le cantó el hijo de Diomedes Díaz provocando una ‘pelea’ donde los dos dieron a entender que se enfrentarían. ‘¿Que es lo que le pasa ?’ “Esa no es la forma de despedirse”, dijo Melina Ramírez antes de cerrar el episodio.

Aurelio Cheveroni volverá a escena cuando comience ‘Yo me llamo Mini’, donde los menores de edad podrán participar mostrando su talento.

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