Dura respuesta de Carolina Sabino a quienes la atacan en redes por ‘MasterChef’

La participación de Carolina Sabino en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia no ha pasado inadvertida. Aunque su talento en la cocina y su trayectoria artística la han mantenido en el foco de atención, lo que más eco ha generado son las reacciones que despierta entre la audiencia.

La fuerte afición por el reality de cocina ha derivado en una ola de comentarios que, en muchos casos, han dejado de ser simples críticas para convertirse en ataques cargados de palabras violentas. Varios televidentes han cuestionado no solo su desempeño en las pruebas, sino también su personalidad y su relación con los demás concursantes, lo que ha hecho de Sabino una de las participantes más comentadas en redes sociales.

Carolina Sabino respondió a ataques en redes sociales

En días recientes, en medio de las críticas por su roce con la actriz Patricia Grisales, un usuario de Instagram identificado como Paulo le dejó a la bogotana de 48 años un mensaje con fuertes señalamientos: “¡Qué falla! La verdad, esa mujer podrá saber cocinar, pero como persona deja tanto por desear. Es detestable como compañera, de acuerdo con todo lo malo que dicen por acá, porque de bueno... con cada capítulo tiene menos”.

Lejos de ignorar el comentario, Carolina aprovechó la ocasión para desahogarse ante las críticas y señalamientos que recibe desde que está en MasterChef Celebrity.

“Detestable leerte, Paulo. Detestable ver que un programa que uno está haciendo con honestidad y amor lo hayan convertido en un basurero de odio. Todos los que estamos ahí somos buenos seres humanos, y se han encargado de buscar víctimas y victimarios para tener un tema en el cual descargar frustraciones y malos sentimientos”, expresó inicialmente.

En su mensaje, la artista también subrayó que siente injustos los señalamientos que recibe, pues considera que lo que se vive en el set no corresponde a la imagen que se proyecta en redes. “Detestable ver cómo me tratan, me tildan, sin conocerme, y peor, por decir cosas como parte de nuestra experiencia y sin ninguna mala intención. Detestable ver cómo le escriben a otros compañeros y amigos”, agregó.

Carolina Sabino no solo respondió el mensaje, sino que lo compartió en sus historias de Instagram. Fotografía por: Captura de pantalla

Para concluir su mensaje, Carolina Sabino recordó el propósito de MasterChef Celebrity y, de paso, cuestionó cómo un concepto que debería estar ligado al entretenimiento ahora alimenta la agresividad en redes sociales: “Nos invitaron con la idea de hacer algo que entretenga, y ahora resulta que les dimos un camino para generar aún más violencia de la que ya tenemos... Eso es detestable. No intentar reflejar algo distinto de nuestra sociedad colombiana”.

La reacción de Sabino generó respuestas encontradas: algunos usuarios respaldaron su posición frente a los ataques, mientras que otros mantuvieron las críticas hacia su papel en el programa.