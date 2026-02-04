El ‘Desafío Siglo XXI’ tendrá radical cambio tras la eliminación de Kevyn y Tina

Este viernes 6 de febrero, se llevó a cabo un nuevo ‘Desafío a muerte’. Cuatro parejas se enfrentaron en el Box negro, pero una de ellas no logró continuar en la competencia. Rata y Valentina, Zambrano y Miryan y Gio y Valkyria se salvaron y pudieron avanzar a la etapa de la semifinal. Sin embargo, Tina y Kevyn tuvieron que decirle adiós a la ciudadela.

¿Qué pasará en el ‘Desafío Siglo XXI’?

A este punto de la competencia, solo quedan cuatro parejas. Las mencionadas anteriormente que superaron el Box negro, más Rosa y Gero. Sin embargo, solo dos de las cuatro llegarán a la final.

Antes de la última prueba de eliminación de esta etapa, Andrea Serna se comunicó con las casas Gamma y Neos para darles un par de indicaciones con el fin de que tuvieran claras las normas y las nuevas reglas.

La presentadora sorprendió a concursantes y televidentes al anunciar una decisión drástica: los equipos de la competencia no existirán más. Durante el último episodio, tras revelar los nombres de los ocho semifinalistas que continuaban en la contienda, Andrea les explicó que todos debían empacar sus maletas y dirigirse al punto de encuentro, sin excepciones. “Aquí los equipos dejan de existir”, dijo, marcando el inicio de una nueva etapa en el programa que entró a su etapa final. En este momento, la tradicional identificación por colores que identificaban a Gamma y Neos se desvanece, dando paso a una fase de juego completamente diferente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Este cambio tiene como objetivo intensificar la competencia y poner el foco en las habilidades individuales de cada participante, sin el apoyo directo de los equipos. Con esta decisión, el Desafío entra en una fase donde las alianzas y las estrategias colectivas pierden su impacto, y cada pareja tendrá que demostrar su habilidad, resistencia y fortaleza mental para avanzar en las próximas pruebas y llegar a la final. La emoción entre los seguidores crece, ya que esta etapa promete revelar a los participantes que realmente tienen todo para llegar a la final.

Algunos televidentes y usuarios en redes han dejado sus comentarios en redes, apoyando a sus participantes favoritos: “solo deseo que @rata_mz llegue a esa final”, “Rata y Valentina son los mejores”, “ojalá ganen los de este año que se la han guerreado”, “las fuerzas por Gio y Valkyria”, “que salga Zambrano”.