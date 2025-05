Epa Colombia se decepcionó por regalo que hizo Yina Calderón a Manelyk: “Me dolió”

Cuando Yina Calderón aún estaba en competencia en ‘La Casa de los famosos’ recordaba eventualmente a su amiga Daneidy Barrera, famosa como Epa Colombia. En cámara, incluso, en ocasiones pedía su apoyo y el de su fandom. Calderón ignoraba que Barrera fue detenida un par de días después de que comenzara el reality. Cuando las amigas se despidieron, Epa le regaló una cadena de oro de 24 kilates a Yina con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Según varios portales digitales este accesorio está valorado en 25 millones de pesos colombianos.

La intención de Epa era que ese presente también se convirtiera en una manera de protección para Yina.

Sin embargo Yina, que según lo que han dicho conocidas suyas como Laura González, también ex participante de ‘la Casa’ no puede usar oro pues la causa alergia, terminó regalanado la joya. Calderón le dio la cadena a la mexicana Manelyk González, quien estuvo de intercambio en Colombia, ya que participaba en la versión de ese formato en México.

Ahora que el programa Buen Día Colombia visitó a Epa en la cárcel, la empresaria de keratinas se sinceró sobre la molestia que le produjo ver el regalo que le hizo a Yina,en manos de la azteca.

A Epa Colombia le molestó que Yina le diera la cadena a Manelyk

“Lo que no me gustó y me decepcionó, y me puso muy triste, fue que haya regalado la cadena. (...) Yo le quise regalar una cadena y no es porque haya sido el precio de la cadena, sino porque lo hice con todo mi corazón, con todo mi amor”, mencionó la hoy privada de la libertad, procurando entender las motivaciones de Yina. “Ella sabrá por qué lo hizo, no sé por qué lo haría, pero eso sí me dolió muchísimo, más porque yo estaba acá y yo dije: ‘¿Por qué regaló algo que yo te di con todo mi corazón?’”

No obstante, no tiene intenciones de reprochar lo que hizo Yina pues entiende que ella es muy desprendida. “No se lo voy a recalcar porque cada persona sabe lo que hace, entonces pues ella sabrá por qué lo hizo. Ella es una persona que va regalando a todo, muy bonito que es desprendida, pero yo sí lo hice con todo mi amor”.

¿Yina Calderón arrepentida de regalar cadena a Manelyk?

Una vez Yina, presente en el set del programa, vio las declaraciones de su amiga indicó que ella le dio a Manelyk la joya en señal de gratitud e incluso pensando en una posible alianza entre la mexicana y Epa en el negocio de las keratinas.

“Y ella me cuenta que está tratando de localizar a Epa Colombia para hacer una unión de keratinas para México. Entonces, yo me acuerdo de la cadena, que no la usaba porque no uso nada de oro ni nada de eso. Entonces dije: ‘Yo sé que Epa Colombia no se va a poner brava conmigo’, porque yo le dije: ‘Manelyk, te la regalo, me la dio Epa’. Yo en ningún momento le dije que era mía, hasta le conté: me la dio Epa. Ella dijo: ‘Ay, yo quiero hacer una alianza con Epa y keratinas’. Yo le dije: ‘Ah, bueno, espérame que yo salgo y te la presento’. Y una vez te cuento la historia de la cadena. O sea, la cadena nos iba a unir”, dijo Yina quien de alguna manera lamentó haber entregado la joya. “Yo no me imaginaba que Epa estaba en la cárcel. Si hubiera sabido eso, yo no le hubiera regalado la cadena. O sea, yo lo vi como que Epa es muy desinteresada, ella no es apegada al dinero, es muy amplia. Yo también, y como por tener un detalle con Manelyk, aparte que podría haber una unión entre ella y Epa para distribuir las keratinas en México”.

Yina anticipó que el próximo domingo estará en la cárcel El Buen Pastor visitando a su amiga.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento