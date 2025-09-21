¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Netflix lanza tráiler de ‘Monstruos: la historia de Ed Gain’, un brutal asesino

El próximo 3 de octubre, la plataforma estrena la nueva temporada de la serie, creada por Ryan Murphy, que aborda la vida de los asesinos más famosos de Estados Unidos en formato de ficción. Ed Gain ha inspirado ‘Psicosis’ y ‘La masacre de Texas’, entre otras.

Por Redacción Vea
21 de septiembre de 2025
Ed Gein, el asesino que inspira la nueva temporada de 'Monstruos', serie de Netflix.
Fotografía por: Cortesía Netflix

Las historias de asesinos siguen cautivando el público de las plataformas, bien sea en formato de serie ficción o de serie documental estas escalan rápidamente y se convierten en lo más visto. Así ha ocurrido con la premiada ‘Adolescencia’, ‘La serpiente’ o los documentales sobre Ted Bundy. De ahí que Ryan Murphy le apostara a crear una serie que en cada temporada aborda la vida de uno de estos criminales.

Consiguió éxito con ‘Monstruos: la historia de Jeffrey Dahmer’ y luego con ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’. Ahora se anuncia el estreno, el próximo 3 de octubre, de ‘Monstruos, la historia de Ed Gain’, considerado uno de los asesinos más crueles en la historia de la justicia norteamericana.

Como preámbulo del lanzamiento, Netflix publicó el tráiler de la apuesta, que desde ya anticipa una producción que ahonda en el siniestro personaje y en lo que pudieran ser sus motivaciones de maldad.

En el tráiler visibilizado, su madre lo maltrata y él parece procurar su cariño y la aceptación de otros, sin conseguirlo. Bajo la consigna de ‘antes de Damher y los Menéndez existió Ed Gain’, Murphy quiere enganchar a los amantes de este tipo de relato, conocido como true crime.

¿Quién era Ed Gain?

Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 y a los 7 años comenzó a vivir en un rancho de Plainfield, Wisconsin. Allí experimentó maltrato de parte de su padre, mientras que su mamá era controladora, estricta y muy religiosa.

Cuando tenía 49 años, más exactamente el 16 de noviembre de 1957, la ferretera del pueblo cercano, Bernice Warden, desapareció y las autoridades establecieron que el último cliente había sido Ed, así que fueron a su casa. Allí se encontraron con la escena más dantesca que hayan imaginado, pues el solitario Gein había convertido el lugar en un centro de horror y muerte.

Video Thumbnail

En casa, Ed tenía cadáveres colgando, pieles humanas convertidas en vestidos y máscaras, y los restos de su madre, fallecida una década antes, estaban en la cama. Ed también asaltó tumbas de personas en busca de alguien que se pareciera físicamente a ella.

Al igual que en las temporadas pasadas, en esta oportunidad Ryan Murphy indaga en qué pasó con el protagonista antes de convertirse en un asesino. Evidencia la humanidad, recreada por supuesto, del asesino.

El protagonista del relato es el británico Charlie Hunnam, quien protagonizó Sons of Anarchy.

