Este es el remplazo de ‘Mujeres sin filtro’. Se va Ma. Cecilia Botero y llega la Dra. Polo

El pasado 16 de junio María Cecilia Botero, conductora de ‘Mujeres sin filtro’, anunció oficialmente que el programa salía del aire.

“Queremos compartirles una noticia muy importante: después de un poco mas de un año acompañándolas cada tarde ‘Mujeres sin filtro’ llega a su final el próximo viernes 26 de junio. Yo estoy que lloro”, dijo la actriz y presentadora antioqueña confirmando así un rumor que llevaba semanas en el ambiente del entretenimiento. En su mensaje además de agradecer a la audiencia dejó claro que las causas de esta decisión no tenían que ver con baja popularidad, sino que correspondía a una determinación interna.

Ahora, a un episodio de la despedida final del programa, Vea de El Espectador, pudo confirmar que el canal RCN planea emitir en ese horario un espacio que ha gozado del favor de la audiencia como lo es el famoso y polémico formato ‘Caso cerrado’, conducido por la doctora cubano-estadounidense Ana María Polo.

Con este anuncio, se sabe que la programación de RCN de las tardes tendrá una ampliación de este programa, ya que irá de 2:30 a 5:00 p.m., conforme a información establecida por Vea.

Sobre ‘Caso Cerrado’ y la Doctora Polo

‘Caso cerrado’ es un exitoso formato que fue emitido y grabado en Estados Unidos para la cadena Telemundo, dirigido principalmente a la comunidad hispana, entre el 2001 y el 2019.

El programa finalizó grabaciones en diciembre del 2019 cuando su anfitriona, la doctora Ana María Polo, terminó su contrato con esa cadena.

El formato, que nació con el nombre de Sala de parejas y en un principio solucionaba asuntos de pareja, luego abordó conflictos de todo tipo, de orden legal. En cada programa, se exponen, mediante sus protagonistas, tres casos y la doctora Polo, abogada titulada en la vida real, procura resolverlos.

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Caso cerrado está disponible 24 horas en servicio de streaming desde el 2025.

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