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Cancelan ‘Mujeres sin filtro’, de RCN. María Cecilia Botero se pronunció: “Estoy que lloro”

El programa del canal RCN saldrá del aire en los próximos días. Una de sus presentadoras confirmó la noticia y habló de las causas de esta decisión y de lo que sigue. ¿Cuándo se emite el último episodio?

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Por Redacción Vea
17 de junio de 2026
Cancelan ‘Mujeres sin filtro’ de RCN. María Cecilia Botero se pronunció. “Estoy que lloro”
Fotografía por: Felipe Mariño/Revista Vea

En las últimas semanas se ha rumorado que los directivos del canal RCN habrían tomado decisiones con respecto a la programación de esa señal, lo que implicaría la cancelación de varios de los espacios, así como la reducción del personal de otros.

Uno de los programas mencionados en la reestructuración era el magazín Mujeres sin filtro, que cuenta con la conducción de la actriz María Cecilia Botero; la sexóloga Flavia Dos Santos, y la comediante y ex ‘MasterChef Celebrity’ Natalia Sanint. Hasta hace un tiempo también estuvo la generadora de contenido bogotana Kika Nieto.

Este martes 16 de junio, María Cecilia Botero puso fin a los rumores y reveló que en efecto, el programa se termina y anticipó cuándo será el último episodio.

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“Esperemos que se abran nuevos caminos”, María Cecilia Botero sobre fin de Mujeres sin filtro

“Queremos compartirles una noticia muy importante, después de un poco más de un año acompañándolas cada tarde ‘Mujeres sin filtro’ llega a su final el próximo 26 de junio”, dijo la también actriz antioqueña que confesó estar afectada por la decisión

“Yo estoy que lloro”, dijo al aire la conductora que luego explicó por qué culminaba el espacio: “como parte de una decisión interna del canal. Lo que queremos decirles es que esta despedida no tiene nada que ver con ustedes, ni con su cariño, ni con su fidelidad, ni con el apoyo que nos han brindado durante este tiempo”.

Botero se mostró optimista frente a la situación y al futuro y expresó: “simplemente se cierra un ciclo y como ocurre en la vida pues esperemos que también se abran nuevos caminos”.

Enseguida invitó a la audiencia a disfrutar de los últimos episodios: “Todavía nos quedan varios programas juntas así que las esperamos para seguir disfrutando compartiendo hasta el último día”.

Por su parte, la sexóloga brasileña indicó “que pasen bueno con nosotras”, mientras que la humorista Natalia santin puntualizó “aprovécjemos vecina que lo bueno dura poco”, lo que causó risas entre sus compañeras.

De momento, el canal RCN no ha revelado cuál será el remplazo de ‘Mujeres sin filtro’, mismo que comenzaría al aire el lunes 29 de junio, en la tarde.

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