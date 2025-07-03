“Mañana Express”, de RCN sale del aire. Así quedará la programación de las mañanas

Desde hace varias semanas comenzaron a circulan informaciones no oficiales acerca de cambios en la programación de RCN, tanto en la mañana como en la tarde.

La semana anterior se confirmó que en efecto, la reestructuración para la parrilla después del mediodía era un hecho a partir de los últimos días de junio cuando ‘Mujeres sin filtro’ salga del aire. La propia María Cecilia Botero, una de las conductoras del espacio, lo confirmo al aire mostrando su pesar por la decisión.

Mañana Express ahora será parte de ‘Noticias RCN’

Ahora son promocionales del canal RCN las que confirman que los cambios también cubren la franja más temprana de la señal. Se venía hablando de la cancelación del programa ‘Mañana Express’ que comienza actualmente a las 7:30 p.m. y se extiende hasta las 9:30 hora en que comienza el magazín ‘Buen Día Colombia’.

Las piezas que ya circulan al aire mencionan que la franja noticiosa arrancará a las 6 a.m. y se sabe que no estarán los mismos profesionales de ‘Mañana Express’ quien ya se han empezado a despedir de su audiencia.

“Ahora Mañana Express es más. Mas cercano, más en la calle”, mencionan las promos que indican que el espacio se incorpora al informativo como tal, llevando a la audiencia más noticias desde la calle misma.

Los cambios en el formato apuntan también a que los talentos de ‘Mañana Express que incluyen a Sandra Vélez, Yéner Bedoya y Santiago Vargas no estarán en este nuevo periodo. Se sabe que Carlos Marín, quien lideraba el mismo si estará en la nueva apuesta.

La información, que comenzará a las 6 a.m. e irá hasta las 9:30 a.m., será entregada por algunos periodistas del equipo de ‘Noticias RCN’ como Felipe arias, Isabella Atehortúa, Efraín Arce y Rossy Lemos.

Esto confirmaría una conclusión para algunos cibernautas: ‘Mañana Express’ no será más espacio autónomo y la marca con tal se constituirá en un segmento fuerte del informativo de la señal.

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