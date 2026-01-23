Fin de semana: series y películas recomendadas para no salir de casa

Acción, drama, romance y misterio son los ingredientes de estas producciones.

‘El robo’– Prime Video

El papel de Zara Dunne en el millonario robo genera muchas dudas en el inspector Kovac. Fotografía por: Prime Video

Una banda irrumpe en Lochmill Capital y toma rehenes, entre ellos a Zara Dunne (Sophie Turner) y a Luke (Archie Madekwe), a quienes obligan a ayudarles a robar una gran suma de dinero. El inspector Rhys Covac (Jacob Fortune- Lloyd) debe qué pasó realmente, pues nada es lo que parece.

‘El botín’- Netflix

Un grupo antinarcóticos, encabezado por el teniente Dane Dumars (Matt Damon) y JD Byrne (Ben Affleck) realiza un allanamiento en una vivienda ubicada en Miami. El equipo encuentra dinero, pero no 150 mil dólares sino más de 20 millones. Los integrantes del grupo, que deben luchar contra sus demonios personales, se sumen en un mar de desconfianza. Con Steven Yeun en el papel del detective Mike Ro, Teyana Taylor como la detective Numa Baptiste, Catalina Sandino en el rol de la detective Lolo Salazar y Sasha Calle que encarna a Desi López.

‘La muerte de un unicornio’- HBO Max

Elliot Kintner (Paul Rudd) y su hija Ridley (Jenna Ortega) atropellan a un unicornio mientras se dirigen a un retiro en las montañas. Odell Leopold (Richard E. Grant), el jefe de Kintner, quiere apropiarse de la criatura y usarla en su beneficio. Con Will Poulter (Shepard Leopold) y Tea Leoni (Belinda).

‘Dime más mentiras’ - Disney+

En la tercera temporada, Lucy Albright (Grace VanPatten) y Stephen DeMarco (Jackson White) deciden darle otra oportunidad a su relación. Aunque piensan que lo suyo puede ser mejor que antes, al parecer, Stephen no tiene entre sus planes dejar pasar un episodio del pasado de su pareja. En el elenco están Spencer House (Wrigley), Catalina Misal (Bree), Sonia Mena (Pippa) y Branden Cook (Evan).

‘La ley y el Orden Criminal Intent: Toronto’- Universal+

El equipo de detectives de la Unidad Especializada en Investigaciones Criminales, liderado por el sargento Henry Graff, interpretado por Aden Young, y su compañera, la detective Frankie Bateman, estelarizada por Kathleen Munroe, se dedica a investigar homicidios de alto perfil mientras batalla con sus conflictos personales. Con ellos están el fiscal Theo Forrester (K.C. Collins), la doctora Lucy Da Silva (Nicola Correia-Damude) y Mark Yohannes (Araya Mengesha).

‘Springsteen: música de ninguna parte’- Disney+

El filme estelarizado por Jeremy Allen White se centra en el proceso de ‘Nebraska’, el trabajo musical que vio la luz en 1982 y que marcó la trayectoria y el momento vital de Bruce Springsteen, el legendario músico conocido como “The Boss”. La cinta también explora su historia familiar y las experiencias que sumaron a su estilo.