Premios Oscar 2026: ¿dónde ver las 9 películas con mayor número de nominaciones?

Este 22 de enero se anunciaron oficialmente los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Entre los títulos más destacados están varias películas que han marcado la temporada cinematográfica, tanto por su recepción crítica como por su presencia en diferentes plataformas de exhibición.

Encabeza la lista ‘Sinners’ (’Pecadores’) con un récord de 16 nominaciones, seguida por ‘One battle after another’ (’Una batalla tras otra’) con 13, mientras que ‘Frankenstein’, ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’ y ‘Sentimental value’ (‘Valor sentimental’) también obtuvieron múltiples menciones en categorías importantes como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actuación.

¿Dónde ver las películas más nominadas a los premios Oscar 2026?

‘Pecadores’ (’Sinners’)

Fecha de estreno: abril de 2025

Nominaciones: Con 16 nominaciones, ‘Pecadores’ se convirtió en la película más nominada en la historia de los Premios Oscar, superando el récord que hasta ahora compartían ‘Titanic’, ‘La La Land’ y ‘All About Eve’.

Protagonistas: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y Delroy Lindo.

Dónde verla en Colombia: Disponible en HBO Max. También está para alquiler o compra digital en Prime Video y Apple TV.

‘One battle after another’ (’Una batalla tras otra’)

Fecha de estreno: la película tuvo estrenos escalonados durante 2025

Nominaciones: 13

Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Regina Hall y Sean Penn.

Dónde verla en Colombia: Disponible en HBO Max.

‘Frankenstein’

Fecha de estreno: noviembre de 2025

Nominaciones: 9

Protagonistas: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Dónde verla en Colombia: Disponible en Netflix.

‘Hamnet’

Fecha de estreno: enero de 2026

Nominaciones: 8

Protagonistas: Jessie Buckley y Paul Mescal.

Dónde verla en Colombia: Actualmente en salas de cine.

‘Marty Supreme’

Fecha de estreno: enero de 2026

Nominaciones: 9

Protagonistas: Timothée Chalamet y Zendaya.

Dónde verla en Colombia: En cartelera de cine con llegada posterior a Prime Video y HBO Max.

‘O Agente Secreto‘ (‘El agente secreto’)

Fecha de estreno: febrero de 2026

Nominaciones: 4

Protagonistas: Michael Fassbender y Cate Blanchett.

Dónde verla en Colombia: Se estrenará el próximo mes en salas de cine.

‘F1′

Fecha de estreno: junio de 2025

Nominaciones: 4

Protagonistas: Brad Pitt y Damson Idris.

Dónde verla en Colombia: Disponible en Apple Tv.

‘Bugonia’

Fecha de estreno: octubre de 2025

Nominaciones: 4

Protagonistas: Emma Stone y Jesse Plemons.

Dónde verla en Colombia: Disponible en Apple Tv y pronto estreno en Mubi.

‘Train dreams’ (‘Sueños de trenes’)

Fecha de estreno: noviembre de 2025

Nominaciones: 3

Protagonistas: Joel Edgerton y Felicity Jones.

Dónde verla en Colombia: Disponible en Netflix.

