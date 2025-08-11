¿Florinda Meza estará en MasterChef Celebrity? Le habrían ofrecido millonaria suma

Tras la emisión de la serie Chespirito, sin querer queriendo, los nombres de los actores que trabajaron junto a Roberto Gómez Bolaños, así como algunos integrantes de su familia volvieron a ser noticia.

Los medios de entretenimiento de América Latina han vuelto a hablar de Édgar Vivar, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdéz y Florinda Meza, esta última sin duda ha sido la que más titulares ha generado, no solo por ser actriz de los proyectos del comediante, sino porque se convirtió en su esposa. Graciela Fernández también ha salido a relucir, pues la serie muestra que fue ella quien acompañó a Roberto en sus inicios. Además fue la madre de sus seis hijos.

Florinda Meza ya se habría reunido con TvAzteca para ‘MasterChef Celebrity 2026′

Ahora según medios mexicanos como TvyNovelas, TvAzteca quiere capitalizar de alguna manera el nuevo protagonismo de Florinda y por ello, estaría en conversaciones para que la actriz que le dio vida a ‘doña Florinda’ sea una de las participantes en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que se emitiría en el 2026 en México

Así lo reveló inicialmente el periodista Álex Kaffie, en su canal de youtube: “Les digo que ya tuvieron una primera conversación los productores con la señora Florinda Meza. Es que saben que ahorita donde se pare va a generar, si no rating, conversación". Luego detalló que esto vendría bien al proyecto que tuvo como reciente ganador a Dany Valle. “Seguidores, habrá detractores. El hecho es que les funcionó muy bien este formato de tener de diferentes edades, los adultos mayores, los chavos y los que están en medio de esas generaciones”.

Armando Bochinche, colaborador de Álex mencionó que se trata de una figura de interés en este momento:“es un señora muy polémica, sepa guisar o no sepa guisar va a generar contenido. Como aquí no hay votación, pues dice la gente: ‘quiero ver a doña Florinda, aunque sea para criticarla’“.

De otro lado, la también escritora de 76 años de edad, se prepara para el lanzamiento al aire de su bioserie documental ‘Atrévete a vivir’ producido por Javi Domz, donde mostrará no solo su vida sino su versión de su relación con Roberto Gómez Bolaños y que se vería en Amazon Prime este mismo mes, aunque oficialmente no se ha anunciado una fecha en concreto. También se informó que Canela TV estaría interesada en emitirlo.

