Franko Bonilla y la insólita razón que pudo influir en su eliminación de ‘MasterChef’

Franko Bonilla se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, tras presentar una hamburguesa con arroz que ninguno de los jurados se atrevió a probar.

“No hace falta que probemos ni deliberemos porque la persona que debe abandonar la competencia eres tú”, dijo Jorge Rausch al comediante, quien sabía cuál era su destino antes de pasar al atril, teniendo en cuenta que el nombre de su plato fue ‘Me fui’.

¿Qué dijo Franko Bonilla sobre su salida de ‘MasterChef Celebrity’?

En una entrevista que concedió a la revista Vea, el comediante sugirió que, posiblemente, su desempeño en la cocina no fue el único factor que pudo jugar en su contra.

”Además de los aspectos de cocina y de preparación como tal, creo haber tenido una falla muy grande que ayudó a mi salida y es no haber luchado por ser más amigo de los cocineros. Yo no soy de hacer muchos amigos ni el más abierto de todos, socialmente hablando, pero allí siento que debí romper un poco todo eso y volverme más amigo de ellos, ser más recochero y que me reconocieran como su amigo. Creo que eso pudo haber ayudado para que yo no solo me aburriera mentalmente y todo, sino para que también ellos estuvieran muy lejanos de mí o no quisieran trabajar en grupo conmigo. En fin, creo que ese fue el gran error”, expresó Franko Bonilla.

Lee también: Ella es la hija de Oscar Córdoba, exparticipante de ‘MasterChef’, que siguió sus pasos en el fútbol

Las dificultades de Franko Bonilla en ‘MasterChef Celebrity’

En su charla con Vea, el cómico tolimense mencionó que a pesar de lo bien que la pasó durante su paso por el concurso de RCN Televisión, no todo fue ‘color de rosa’. Así lo aseguró cuando le preguntamos qué tantos espacios hay en el programa para la interacción entre los participantes fuera de la cocina.

“Es poco, pero también depende mucho de la amistad y de los lazos que haya previos a encontrarse allí en el reality. Para nadie es un secreto que, de los 22 cocineros que llegamos en esta ocasión, la mayoría son actores que se conocen de tiempo atrás y han compartido otros lugares y espacios. Esto hace que allí, en ‘MasterChef’ encontraran espacios y momentos para compartir más”, explicó inicialmente.

Puedes ver aquí: Catherine Siachoque se unió a Gabriela Spanic y Aylín Mujica en una serie que dejará al descubierto sus secretos

“Sólo éramos tres comediantes: Vicky Berrío, Gabriel Murillo y yo. Sin embargo, a Gabriel lo eliminaron en la segunda semana y, como yo no era muy amigo de Vicky, me comencé a sentir un poco solo, y eso limitaba que pudiéramos compartir en otros lugares. En mi caso, el de Franko Bonilla, los espacios para compartir con los actores fuera del aire tan solo fueron los almuerzos, el camerino y los pasillos donde tenemos unos sofás para descansar, entonces las charlas eran cortas. Aparte de eso, el tiempo no daba para todo, sino que debíamos estar estudiando cocina para poder salir adelante. Asó que, al menos yo, no fue mucho lo que pude compartir con ellos fuera de la cocina”, concluyó el exparticipante de MasterChef Celebrity.