Ornella Sierra de ‘LCDLF’, y su novio Farid Pineda terminaron. ¿Qué pasó?

Ornella Sierra, quien se hizo inicialmente muy popular como la ‘Barbie costeña’ y posteriormente, por su desempeño en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, donde alcanzó tal aceptación que este año, recibió la oferta de ser parte de la conducción de la segunda temporada del controvertido reality, también llama la atención por sus amores.

En el 2024 tuvo un corto idilio con Miguel Bueno, hermano del cantante Pipe Bueno y quien también estuvo pocas semanas en ‘La casa de los famosos’. La relación se terminó y quedaron en muy buenos términos, según los dos mencionaron en distintos momentos.

Este año, al tiempo que comenzó a emitirse la nueva etapa del formato de RCN, Ornella ocupó la atención por su relación sentimental con el empresario Farid Pineda. Se vieron muy juntos en eventos y él no negó lo que comenzaba.

“No nos estamos escondiendo, en el lugar donde estamos nos besamos, porque no hay necesidad de aclarar nada”, comentó Pineda en una declaración que de alguna manera, oficializó el idilio.

Posteriormente, en los eventos del Carnaval de Barranquilla como los conciertos de la Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez, Ornella y Farid fueron captados besándose.

No obstante, también vino una tormenta de señalamientos y hate en redes sociales para la influencer. El asunto fue que el nombre de Farid Pineda salió a relucir, ya que su expareja Leidy Durán, quien además es la madre de su hija, aseguró que él le había sido infiel, cuando ella creía que pasaban por un momento inmejorable. Mencionó una tercera persona que se involucró, aunque no dio nombre exacto, y por supuesto, las miradas cayeron sobre Sierra.

Ahora Ornella sorprende con una noticia, ya que este jueves 6 de febrero subió a sus historias de Instagram un video en el que confirma que ya no tiene novio.

“Estoy soltera”, Ornella Sierra al confirmar que rompió con Farid Pineda

“Quiero que de mi boca, de mí, se enteren principalmente que estoy soltera; no estoy a la orden para que no digan que si estoy soltera y a la orden, no, no estoy a la orden. Y también he decidido que es momento de enfocarme, de lleno, de mente y de corazón, a mis proyectos para que todo salga súper bien”, reveló Sierra quien no ahondó en las causas de la ruptura.

No obstante, los cibernautas ya se han anticipado a mencionar que la influencer habría preferido no estar involucrada en un escándalo mediático. En sus historias también dejó claro su plan: se dedicará a su carrera por completo y mencionó que cada día está más a gusto en Bogotá, donde vive un sueño.

“Me siento tranquila, me siento feliz, ustedes saben que yo estoy aquí no solamente guerreándomela en Bogotá, sino también estoy viviendo mi sueño. Ya le cogí más amor a la ciudad. Antes estaba tres días aquí y de repente la despegada, pero ya no, ahora estoy juiciosa y me estoy amañando. Estoy conociendo lugares nuevos y estoy rodeándome de una gente maravillosa y también estoy emocionada porque estoy haciendo proyectos nuevos de los que se van a ir enterando. Ando aprendiendo mucho y feliz”, mencionó la Barbie costeña.

