Insólito error en serie de Netflix ¿Qué mostró ‘Mi vida con los chicos Walter’?

La tercera temporada de la serie ‘Mi vida con los chicos Walter’, que sigue a Jackie Howard, personificada por Nikki Rodríguez, una adolescente neoyorquina, que pierde a su familia en un accidente y debe adaptarse a una nueva vida rural en Colorado con su tutora legal, en una casa con ocho jóvenes particulares, se convirtió en titular de algunos portales de entretenimiento y en tema de conversación entre ciudadanos digitales, que no tardaron incluso en crear memes alrededor de la historia.

Todo por cuenta de una escena en uno de los episodios de la ficción donde se ve a Hannah, una mujer vestida de ruana frente al paisaje mientras toma lo que parece ser café u otra bebida caliente.

La ausencia de la bombilla en el mate genera controversia

No obstante, cuando otro personaje femenino se acerca, la mujer se pone de pie y le dice que está tomando algo con yerba que ha traído del extranjero: “Una increíble yerba que traje cuando estuve en Argentina”. Esto hace concluir que se refiere al mate y que sería lo que está consumiendo.

Todo parece estar bien excepto por un pequeño detalle: el mate argentino que en efecto, se elabora con una yerba especial no se toma directamente del vaso como se hace con la mayoría de bebidas, sino que se necesita una especie de pitillo denominado ‘bombilla’.

“¿Mate Sin bombilla?” es el comentario más generalizado sobre la escena que para los argentinos constituye un error insólito, incluso algunos mencionan “imperdonable”, ya que para quien conoce Argentina es claro que el mate, que representa una de las costumbres más arraigadas y famosas del país suramericano, se consume con la ayuda de la tradicional bombilla.

Las burlas por el error o descuido de los productores de la serie de Netflix también abundaron en la red, muchas de ellas expresadas en divertidos memes.

La tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” tiene 10 capítulos y aunque su estreno era esperado, la mencionada escena terminó por llamar por completo la atención, eclipsando cualquier novedad dramático de sus personajes.

La serie está basada en la novela juvenil de Ali Novak.

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