La mujer prohibida: Reparto, sinopsis y más de la serie de Netflix con Valerie Domínguez

Los elementos clásicos del melodrama clásico contados de manera más ágil, a manera de serie, como lo exigen los usuarios de los contenidos audiovisuales modernos, están presentes en la nueva apuesta que incorporó Netflix en su catálogo.

‘La mujer prohibida’, estrenada el pasado miércoles 29 de julio, es una serie de 61 episodios que sigue la historia de Karen Arbeláez, una mujer de clase alta, con un matrimonio aparentemente estable con un destacado político. Su vida cambia cuando se cruza en su camino Víctor Rodríguez, una exitoso cantante que inicialmente le salva la vida, cuando ella es víctima de una atentado.

Alexander Orduz, el político, pronto descubre la infidelidad de su mujer y obliga a escoger entre dos caminos: ir a la cárcel o renunciar a su amante y continuar en el rol de esposa, madre y primera dama a cabalidad.

Origen y quién es quién en ‘La mujer prohibida’

La historia tiene sus orígenes en dos importantes obras de la literatura universal como lo son Ana Karénina, de León Tolstói, y Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoevsky, aunque claramente se trata de una versión libre que recurre a situaciones y elementos planteados en las mencionados relatos, la serie incluye la modernidad y añade conflictos actuales a la historia.

La serie, que fue producida por Juan Carlos Villamizar, de caracol, tiene en el rol de la mujer casada, que se enfrenta al dilema, a Valerie Domínguez, mientras que el cantante es asumido por David Palacio y en el papel del rudo e inclemente político está Rodrigo Candamil.

Junto a ellos un elenco integrado por figuras como Brian Moreno, Caterín Escobar, Fernando Solórzano, Valeria Galviz, Angélica Blandon y Laura Junco, entre otros.

El drama expuesto no solo se concentra en la historia de amor prohibida, sino en los conflictos relacionados con la vengnza, el poder y los asuntos familiares.

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