¿Por qué Iván Marín lloró en ‘MasterChef’? “No fue por un flan”. Comediante se sinceró

Desde el capítulo 1 de ‘MasterChef Celebrity’, Iván Marín mencionó que tuvo dudas en ingresar. Había recibido la invitación a participar en el reality en varias ocasiones y solo en este 2026 aceptó.

En el episodio emitido el pasado miércoles 23 de julio quedó en evidencia el temor que el destacado comediante tenía de cocinar en competencia, a tal punto que tuvo un quiebre emocional.

Todo comenzó cuando recibió el reto de hacer un flan de piña, que debía preparar junto a su compañero de turno Gustavo Bernate, también comediante. No obstante, el plato no resultó como esperaban, pues el flan no creció y por lo tanto, no pudo ser desmoldado.

Inicialmente Iván tomó la situación con humor, pero a medida que se fue evidenciando que no habría un producto final digno de ser probado por los jurados, Marín se fue quebrando. Cuando Tavo sacó el flan del horno y este siguió completamente líquido, Marín se derrumbó.

¿Será Iván Marín el primer elliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

“Por eso yo no quería venir”, se le escuchó decir al bogotano, que enfrentó así su gran temor.

“Me siento muy frustrado porque tal vez una de las razones por las que me tardé tanto en aceptar la invitación de MasterChef era porque en el fondo tenía ese gran temor de ser el primer eliminado, de venir y hacer un pésimo papel porque soy consciente de mis limitaciones culinarias. Pero ya vivirlo y, en efecto, ver que ese temor se materializa es muy duro”, dijo muy afectado.

“Yo sé que he hecho chistes de que seré el primero en irme, pero lo último que quiero es irme”, puntualizó.

A pesar de que su compañero procuró darle aliento, Marín seguía preocupado y emocionalmente sensible.

“Ver que ese temor se materializa es muy duro... Si nos dan ese delantal, yo ya salgo (...) Por eso es que yo no quería venir a esta mierda (...) Yo sé que yo he hecho bromas de que me voy de primero, pero ya estando aquí, uno no quiere eso”, dijo Iván en medio del llanto cuando era inminente que era candidato al delantal negro y con él, lo era para ser el primer eliminado. El actor Jimmy Vásquez se acercó a darle ánimo, pero eso tampoco funcionó.

A la hora de presentar el plato, la pareja de comediantes fue de las últimas en pasar. Para cuando esto ocurrió Iván estaba un poco más tranquilo, pero abordó el tema cuando Belén Alonso se lo mencionó.

“Yo te vi llorar , y me dio mucha tristeza (...) Uno no llora por un flan, tú lloras por tu hija, tienes esa presión”, dijo la mexicana luego de que en el programa repitieran los tensos minutos de Iván.. “Sí, claro (...) Yo soy consciente, pero no me quiero ir tan rápido (...) ”, dijo el comediante.

“Ay Julietica tu papá es muy buena persona, lo amamos todos pero necesita echarle un poquito mas de punch”, dijo Belén enviando así un mensaje a la hija de Iván.

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