Jerry le hizo tenso reclamo a Karoline en el ‘Desafío’: “¿para qué me trajiste?”

Aunque el equipo rojo ha ganado todas las pruebas en las últimas semanas, los integrantes no se salvaron del temido chaleco de sentencia. Olímpico y Karen fueron eliminados dejando un sinsabor en sus compañeros de la casa Pibe, televidentes y usuarios en redes sociales.

Karen y Olímpico fueron eliminados en el ‘Desafío a muerte’. Fotografía por: Caracol Televisión

Pese a las victorias que han tenido, el ambiente en el equipo Pibe se ha puesto tenso en los últimos días. Antes de la prueba en el box azul que definía cuál de los dos equipos se quedaría con la comida, Andrea Serna les contó a los participantes que Olímpico había catalogado a Kevyn como el mejor hombre de la competencia.

Karoline apoyó las palabras de su excompañero, afirmando que ella también consideraba que Kevyn podría perfilarse como el ganador de esta temporada del Desafío 2024. “Para mí es el mejor competidor que tiene el Desafío 20 años. Este hombre no ha tenido pista mala, pista que toca, pista en la que destaca, y yo a él le he dicho que es uno de los favoritos. Este hombre podría ser el ganador y yo estaría muy feliz donde así fuese”, dijo.

A Jerry no le gustaron las palabras de Karoline

Una vez terminaron de hablar con Andrea, los participantes comenzaron a prepararse para la prueba. En ese momento, Jerry, quien días antes ya había tenido una discusión con Karoline, su compañera, volvió a llamar a la deportista para hacerle el reclamo por las palabras que dijo sobre Kevyn.

“Esa respuesta no estuvo correcta”, le dijo el ganador del Desafío 2019. La semifinalista le pidió que tomara las cosas con más calma. “Ay gordo relájate. No me metas presión porque me estresas”.

No obstante, Jerry insistió: “¿Vas a regalar la copa?”. “¿Quién te está diciendo que voy a regalar la copa? Andrea me preguntó de hombres… hombres”, le contestó Karoline.

Jerry, quien fue la pareja que ella escogió para llegar a la final del Desafío XX le pidió tener cuidado con lo que dice, recordándole el poder que tienen las palabras.

“Ajá ¿y yo no soy hombre aquí? ¿Entonces para qué me trajiste aquí? ¿De cartón? La palabra tiene poder ¡Ojo! El Universo escucha ¿oíste?. Aquí estoy yo también y los dos somos uno”

Finalmente, la semifinalista contestó: “Yo sé que soy la mejor, pero me estaban preguntado por Kevyn”.