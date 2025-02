Última esposa de Darío Gómez, habló de la serie: “contaré lo que tenga que contar”

El 26 de julio del 2022, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la muerte de Darío Gómez, el icónico cantante colombiano conocido como el ‘Rey del despecho’. El artista sufrió un Infarto agudo de miocardio que ocasionó su deceso a los 71 años.

El 27 de enero se estrenó la telenovela Darío Gómez, el rey del despecho, una producción que relata la vida personal y artística del cantante, mostrando sus logros, dificultades y las emociones que marcaron su historia.

El protagonista es Diego Cadavid, quien le da vida al cantante. Yuri Vargas interpreta a Olga Lucía Arcila, exesposa y mánager del intérprete de Nadie es eterno. También aparecen otros actores como Juan Pablo Barragán, Aida Morales, Tata Ariza, Ricardo Vesga, Michelle Osorio.

Julián Zuluaga, Diego Cadavid, Yuri Vargas y María José Vargas, protagonistas de 'Darío Gómez: El Rey del Despecho'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué piensa Johana Vargas de ‘Darío Gómez, el rey del despecho’ de RCN?

Desde el estreno de la producción, algunos familiares del artista han aparecido en redes sociales dando su opinión al respecto. Nelson y Hernán Gómez, hermanos del cantante, han expresado su descontento con el resultado de la telenovela, asegurando que, supuestamente, no es la historia real del artista.

Ahora, Johana Vargas, conocida como ‘Nini’ Vargas, la última esposa de Darío Gómez, publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 77 mil seguidores, refiriéndose a la producción.

De acuerdo con sus palabras, lo que ha podido observa de la historia, no estaría del todo relacionado con lo que verdaderamente ocurrió con su esposo.

“Hola a todos. Bueno, yo no soy mucho de aparecerme por acá a hacer este tipo de publicaciones, pero debido a la gran cantidad de mensajes y preguntas que he recibido sobre el personaje de Carolina en la novela, que al parecer está relacionado conmigo, quiero contarles que yo me estoy viendo la serie. Voy bastante atrasada. Aún no he llegado a esos capítulos. Entonces, no quiero dar mi opinión basado como en lo que veo en redes sociales, en videos que me mandan o en cosas que me cuentan, sino que quiero ver los capítulos completos como para mirar el contexto del por qué crearon esa historia, que es completamente ajena a la realidad, como prácticamente el 90% de la novela”, aseguró.

Sin embargo, afirmó que, cuando termine de verla, dará una opinión más concreta al respecto: “en ese momento que me ponga al día, daré mi opinión públicamente. Contaré lo que tenga que contar y mostraré lo que haya que mostrar”.