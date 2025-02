¿Cuánto duró Darío Gómez con Olga Lucía Arcila y por qué se separaron?

El 26 de julio del 2022, la industria musical en Colombia se vistió de luto con la muerte de Darío Gómez, uno de los artistas de música popular más reconocidos del país. El intérprete de Nadie es eterno en el mundo, quien tenía 71 años, falleció a causa de un infarto agudo de miocardio. Aunque fue trasladado a la Clínica Las Américas, en Medellín, llegó sin signos vitales y los intentos de reanimación no dieron resultado.

¿Quién es Olga Lucía Arcila?

La vida sentimental del artista fue muy comentada. Antes de casarse con Olga Lucía Arcila, Darío Gómez sostuvo una relación con Martha Nubia, quien, según había contado el mismo cantante, no lo apoyó nunca en su carrera artística. Con ella tuvo a sus tres hijos mayores: Walter de Jesús Gómez Pineda, William Humberto Gómez Pineda y Luz Dary Gómez Pineda, quien falleció cuando tenía 24 años a causa de una bala perdida. Ella era la mamá de Daniela, nieta del artista, famosa por la canción que él le dedicó y que lleva su nombre.

“Ella (Martha Nubia) siempre me detestó en la música. Cuando yo empecé a grabar mi primer disquito, que estaba todavía con ella- en 1976-), siempre le dije yo: Negra, grabé por primera vez, escúchalo” (…) Y me dice ella: ‘Oigan a este se siente dizque es artista. Eso no es pa’ cualquiera. Yo lo oigo muy mal’”, contó en una oportunidad en Se dice de mí.

Luego de terminar con ella, conoció en 1979 a Olga Lucía Arcila, se enamoraron y, posteriormente, se casaron. Arcila no solo se convirtió en la esposa de Gómez, sino también en su mánager y colaboradora en la industria musical. Su apoyo incondicional y su fe en el talento de Darío fueron clave para su éxito. Juntos, compartieron más de 35 años de vida en común, durante los cuales construyeron una familia con tres hijos y una carrera musical próspera.

¿Por qué Darío Gómez se separó de Olga Lucía Arcila?

Olga se convirtió en la madre de los tres hijos menores del artista: Lady Catalina Gómez, Kelly Juana Gómez Arcila y Jorge Armando Gómez. Después de casi cuatro décadas juntos, en el 2916 tomaron la decisión de separarse, aunque solamente como pareja, pues ella continuó manejando todo lo relacionado con su carrera artística hasta el último día de su vida. De acuerdo con lo que se dijo en ese momento, tomaron caminos separados, al parecer, por una infidelidad del artista.

“Más de una vez nos quisieron dañar el hogar, esa vez lo dañaron, pero no dañaron nuestra relación, amistad y nuestro equipo de trabajo ... si hubiera sido con otra persona diferente, de pronto lo hubiera perdonado”, dijo Olga Lucía hace un tiempo en entrevista con el programa Buen Día Colombia.

Tras su ruptura, Darío se dio una nueva oportunidad en el amor con Nini Johana Vargas, quien fue su pareja sentimental hasta el día de su muerte.