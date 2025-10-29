John Wayne Gacy, el asesino que habría inspirado el personaje de Pennywise (‘It’)

El universo de It vuelve a expandirse. Con el estreno de It: Welcome to Derry, la nueva serie de HBO Max que funciona como precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti, los fanáticos del terror regresan al origen del monstruo que marcó a toda una generación: Pennywise, el payaso asesino creado por Stephen King.

El personaje, conocido por su aterrador disfraz de payaso y su capacidad para encarnar los miedos más profundos de sus víctimas, ha generado una pregunta recurrente entre los fanáticos del terror: ¿de dónde salió la idea de Stephen King? Entre las teorías más extendidas está la que lo vincula con uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia de Estados Unidos: John Wayne Gacy.

El ‘payaso asesino’ de la vida real

John Wayne Gacy fue un empresario estadounidense que, durante la década de 1970, llevó una doble vida. Mientras en público se presentaba como un ciudadano ejemplar y organizador de eventos benéficos —incluso disfrazándose de payaso bajo el nombre de Pogo the Clown—, en privado cometió una serie de crímenes atroces: fue responsable de la violación y asesinato de al menos 33 adolescentes en el área de Chicago.

Sus víctimas eran, en su mayoría, jóvenes que conocía por trabajo o en la calle. La mayoría de los cuerpos fueron hallados enterrados en el espacio bajo su casa, un detalle que estremeció al país y que reforzó la idea del mal oculto tras la apariencia de normalidad.

Aunque Stephen King nunca ha confirmado que Pennywise esté inspirado directamente en el conocido homicida, las coincidencias son tan evidentes que la comparación se volvió inevitable. Ambos personajes comparten la figura del payaso como fachada para el horror, la dualidad entre lo inocente y lo monstruoso, y una relación simbólica con lo que se esconde bajo la superficie: Gacy ocultaba cuerpos debajo de su casa; Pennywise acecha desde las alcantarillas de Derry.

Wayne Gacy fue arrestado en 1978 y ejecutado en 1994, pero su caso quedó grabado en el imaginario colectivo como el del “payaso asesino”. Fotografía por: Creada con Chat GPT

Stephen King comenzó a escribir It a inicios de los años ochenta, poco después de que los crímenes de Gacy acapararan los titulares y sembraran miedo en todo Estados Unidos. En ese contexto, el payaso dejó de ser una figura amable para convertirse en un símbolo del terror moderno.

Con It: Welcome to Derry, esa historia vuelve a cobrar vida, recordándole a nuevas generaciones que, a veces, los monstruos más aterradores no vienen de otro mundo, sino del nuestro.

