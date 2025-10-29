Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

John Wayne Gacy, el asesino que habría inspirado el personaje de Pennywise (‘It’)

La terrorífica creación de Stephen King podría haberse inspirado en un empresario estadounidense con un oscuro historial criminal que sigue siendo objeto de estudio.

Por Daniel Guerrero Aldana
29 de octubre de 2025
John Wayne Gacy, el hombre que habría inspirado la historia de Pennywise.
Fotografía por: Creada con Chat GPT

El universo de It vuelve a expandirse. Con el estreno de It: Welcome to Derry, la nueva serie de HBO Max que funciona como precuela de las películas dirigidas por Andy Muschietti, los fanáticos del terror regresan al origen del monstruo que marcó a toda una generación: Pennywise, el payaso asesino creado por Stephen King.

El personaje, conocido por su aterrador disfraz de payaso y su capacidad para encarnar los miedos más profundos de sus víctimas, ha generado una pregunta recurrente entre los fanáticos del terror: ¿de dónde salió la idea de Stephen King? Entre las teorías más extendidas está la que lo vincula con uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia de Estados Unidos: John Wayne Gacy.

El ‘payaso asesino’ de la vida real

John Wayne Gacy fue un empresario estadounidense que, durante la década de 1970, llevó una doble vida. Mientras en público se presentaba como un ciudadano ejemplar y organizador de eventos benéficos —incluso disfrazándose de payaso bajo el nombre de Pogo the Clown—, en privado cometió una serie de crímenes atroces: fue responsable de la violación y asesinato de al menos 33 adolescentes en el área de Chicago.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Sus víctimas eran, en su mayoría, jóvenes que conocía por trabajo o en la calle. La mayoría de los cuerpos fueron hallados enterrados en el espacio bajo su casa, un detalle que estremeció al país y que reforzó la idea del mal oculto tras la apariencia de normalidad.

Aunque Stephen King nunca ha confirmado que Pennywise esté inspirado directamente en el conocido homicida, las coincidencias son tan evidentes que la comparación se volvió inevitable. Ambos personajes comparten la figura del payaso como fachada para el horror, la dualidad entre lo inocente y lo monstruoso, y una relación simbólica con lo que se esconde bajo la superficie: Gacy ocultaba cuerpos debajo de su casa; Pennywise acecha desde las alcantarillas de Derry.

Wayne Gacy fue arrestado en 1978 y ejecutado en 1994, pero su caso quedó grabado en el imaginario colectivo como el del “payaso asesino”.

Wayne Gacy fue arrestado en 1978 y ejecutado en 1994, pero su caso quedó grabado en el imaginario colectivo como el del “payaso asesino”.

Fotografía por: Creada con Chat GPT

Stephen King comenzó a escribir It a inicios de los años ochenta, poco después de que los crímenes de Gacy acapararan los titulares y sembraran miedo en todo Estados Unidos. En ese contexto, el payaso dejó de ser una figura amable para convertirse en un símbolo del terror moderno.

Con It: Welcome to Derry, esa historia vuelve a cobrar vida, recordándole a nuevas generaciones que, a veces, los monstruos más aterradores no vienen de otro mundo, sino del nuestro.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

John Wayne Gacy

Quién es John Wayne Gacy

John Wayne Gacy It

Pennywise

It Welcome To Derry

Stephen King

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.