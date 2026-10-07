Jorge Rausch anuncia que no estará en nueva versión de ‘MasterChef’: “Tristemente no podré”

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los rostros más populares del reality culinario ‘MasterChef’. El profesional que estudió en el Tante Marie School of Cookery, de Inglaterra, ha permanecido a lo largo de once temporadas en la versión Colombia, que ha conducido igual número de veces Claudia Bahamón. Rausch también ha estado en cuatro versiones del formato para la televisión de Ecuador, mismas que se han grabado en Colombia.

El chef, de 56 años, quien además es generador de contenido e imagen de varias marcas, reveló en una de sus historias temporales de Instagram que no podrá participar en la quinta temporada de ‘MasterChef’ que se realizará para la televisión ecuatoriana y que pondrá en competencia a 23 participantes no famosos.

El bogotano explicó que lamenta no poder regresar al set del mencionado espacio, pero sus compromisos en Colombia se lo impiden. La decisión de Rausch se entiende en la medida en que las cuatro versiones anteriores del producto ecuatoriano se realizaron en nuestro país, en los mismos estudios que se graba la versión colombiana, y este año TeleAmazonas, del vecino país, decidió trasladar el rodaje del formato a Uruguay.

“Tristemente no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador: mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo. Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, imucha suerte y una temporada espectacular! Bien jugado! Dicho esto…”, escribió en una de sus publicaciones de Instagram el chef, que sigue al aire en Colombia en la temporada once de la apuesta.

Te podría interesar leer: Jorge Rausch: confesiones de vida y excesos del juez de ‘MasterChef Celebrity’

En el copy de su mensaje escribió: "Ecuador los quiero mucho y vienen cositas por allá pronto. Les estaré contando". Erika Vélez, la actriz y presentadora del formato en sus primeras temporadas para Teleamazonas reaccionó a la publicación con "te adoro", mientras que la chef irene González expresó que se le extrañará. En general, los comentarios de los cibernautas mencionaron la admiración hacia el bogotano y la falta que hará.

‘MasterChef Ecuador’ dejó de grabar en Colombia

La quinta temporada de la apuesta para la televisión de Ecuador cambió de sede, no obstante, el canal que la emite, Teleamazonas, no ha explicado el motivo de la decisión.

De momento, no se ha dado a conocer quién remplazará a Jorge Rausch. Se sabe que Virginia Limongi continuará como presentadora del formato y que como jurados seguirán Irene González y Carolina Sánchez. El estreno del reality culinario sería a finales de noviembre próximo.

Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento