Juan Pablo Raba actúa en ‘La ley y el orden’ y revela cómo graban en Nueva York

Juan Pablo Raba es parte del selecto grupo de actores colombianos, que ha dado el paso al famoso crossover de la interpretación escénica. Ha actuado en inglés en Estados Unidos, en series y películas, y continúa grabando en español, en proyectos especiales a Colombia, México o incluso, España.

Aunque ahora mismo reside en Bogotá, su centro de operaciones sigue siendo Estados Unidos. “Estoy en Colombia en este momento tangencialmente por un tema laboral, una película que nos trajo, y simplemente la película se convirtió en una serie, en otra película, en un podcast y en ese momentolaboralmente, muchas cosas también para Mónica (su esposa). Entonces, pues estamos aquí por ahora, pero nosotros estamos viviendo en Estados Unidos hace 10 años antes de esto y el trabajo, pues ha sido allá y mis representantes están allá”, comenzó diciendo a Vea en reciente charla donde habló de su paso por ‘La ley y el orden UVE‘, la serie más antigua que tiene la televisión estadounidense, y por donde han pasado celebridades como Sharon Stone, Fred Savage, Bradley Cooper y Pedro Pascal, Robin Williams o Luke Perry entre otras.

De ahí que Raba, vive en constante comunicación con sus mánagers estadounidenses, que lo mantienen al tanto de las convocatorias o castings que se hacen para las distintas apuestas. En esta ocasión, el acercamiento se dio porque el escritor de la historia es un amigo del actor. “El escritor de la serie, David Graziano y yo habíamos coincidido en un proyecto llamado‘Coyote’. Nos habíamos llevado muy bien, nos llevamos muy bien y siempre tuvimos la idea de colaborar juntos”.

Juan Pablo Raba, tres veces llamado a trabajar con Mariska Hargitey

Curiosamente no era la primera vez que habían llamado a Juan Pablo para ‘La Ley y el orden’, sino la tercera. Anteriormente había tenido que declinar.”Antes no habíamos podido por un tema de calendario. Pero afortunado yo porque de esas otras veces que me han llamado, esta es la única vez en la que el director era Juan José Campanella. Que es uno de mis ídolos de la vida. Entonces es como un gran regalo. Habría que filmar a Nueva York, que es mi casa artística a donde yo estudié teatro en 2002, el trabajar con Juan José Campanella, que es uno de mis héroes, trabajar para un amigo en un papel que escriben para ti, que pues realmente es un enorme privilegio y me siento muy honrado de esa oferta y pues, en este momento, pues muy contento y satisfecho y orgulloso de haber podido cumplir con las expectativas”.

Así graban ‘La ley y el orden UVE’

Los seguidores de la serie, protagonizada por la legendaria Mariska Hargitey, cuyo rol de Olivia Benson es famoso mundialmente, habrán visto que en todos sus episodios Nueva York se convierte en parte de relato, pues en sus calles, locales y viviendas ocurren los crímenes sexuales, que ocupan al equipo de detectives que investigan y posteriormente, entran en acción fiscales y abogados con los señalados de perpetrar los crímenes. Por ello, quisimos saber segun la experiencia de Juan Pablo, quien en esta temporada hace una participación especial como uno de los abogados defensores, que detallara cómo es grabar la popular serie y si en realdiad, todos son escenarios naturales.

“Todos los episodios tienen mucha calle, pero también hay mucho trabajo en estudio realmente. Ellos tienen el privilegio de poder filmar en Manhattan, que hoy en día muy pocas producciones lo pueden hacer. Ellos trabajan en un sitio llamado de Chelsea Pierce. Son los estudios ahí en Chelsea, en Manhattan, muy cómodos, en un lugar muy lindo. Y es una maquinaria perfectamente ingresada, que funciona muy bien”.

Según el actor, allí se desarrolla la estación de la unidad, las salas de audiencia, las salas de visita de Rikers y otros lugares habituales de la serie. “Es un estudio muy bien hecho, donde contratan a los mejores equipos técnicos, y graban con los mejores directores”.

Para el colombiano, es indispensable entrar en situación, casi que de inmediato pues la dinámica con la que se graba es similar a un reloj donde todas las piezas encajan a la perfección. “Uno tiene que, como dicen, tocar el piso corriendo, o sea tú ahí no estás para llegar y ahí ver cómo va a hacer esto, tú tienes que llegar ahí con toda tu experiencia con todo tu bagaje. Y de una vez, me entiendes ponerte en tu puesto y hacer lo que te corresponde, porque ahí no paran por nadie. Ellos tienen que producir, muchos capítulos que hacer.Tienes que llegar con tu mejor juego, con tu letra a la perfección con tu propuesta de personaje. Y eso sí es algo que siempre tuve muy claro y sabía que llegaba, como te digo a una maquinaria en donde era un engranaje más de ese episodio. Eso es todo”.

Juan Pablo se quedó con las ganas de conocer a Aiden Martínez, la actriz de origen colombiano, que ingresó el año pasado al elenco de la serie y personifica a la detective Kate, pues no coincidieron en grabación. De otro lado, trabajar con Campanella fue más que un trabajo, un sueño cumplido. “Es de lo más bonito que a uno le puede pasar trabajando siendo actor y sobre todo admirándolo, como yo lo admiro, una de sus películas, ‘El hijo de la novia’ es uno de los trabajos más importantes para mí que digamos, me marca como persona y como actor.

Además de mi lado argentino, soy de padre argentino. Y, ‘El secreto de sus ojos’ es lapelícula favorita de mi esposa. O sea, Campanella es una figura importante en este hogar, en esta vida. Entonces, haber trabajado con él, y después ya ver que, además de ser un artista monumental, es un ser humano excepcional, noble, tranquilo, sincero, empático, fue precioso”:

¿Cómo está de salud Juan Pablo Raba?

Raba grabó este episodio, que ya está dispoible en Universal Plus, en febrero pasado, justo antes de que sufriera la embolia aérea que afortunadamente superó con prontitud. Su salud, indicó, está fuerte. “Fue un susto por unprocedimiento realmente muy sencillo entre comillas. Pero ese procedimiento me produjo una embolia aérea, un infarto tipo dos. Pero eso no es, no es nada funcional. Es como, digamos, un infarto técnico, por así decirlo, pero no después del gran susto que te pegas. Estás en la clínica tres días y te hacentodo tipo de exámenes y sales perfecto. Y estaba montando en bicicleta al día siguiente. O sea, estoy perfecto, me asusté mucho. Cambia mi percepción sobre muchas cosas de la salud, pero bueno, es una conversación mucho más larga, pero, estoy perfecto”.

