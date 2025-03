Juliana Aidén, la colombiana que actúa en ‘La ley y el orden UVE’. Entrevista

Cada día es más usual que los latinos personifiquen importantes roles en las distintas producciones audiovisuales y por ello, es más que habitual ver sus rostros dentro de los elencos de las series y las películas hollywoodenses.

La serie más longeva de la pantalla estadounidense es ‘La ley y el orden UVE’, que nació de la famosa franquicia y se posicionó como una de las favoritas. Por 26 años ha cautivado al público norteamericano y al resto del mundo.

En Colombia se ve por Universal Plus y Universal TV y cada martes a las 9 p.m., trae un episodio de estreno. La serie, que tiene sus maratones los fines de semana, le ha valido a su estelar Mariska Hargitey varios premios y a lo largo de la historia, su personaje Olivia Benson, quien logra una especial conexión con la víctimas de crímenes sexuales, ha escalado en las posiciones dentro de la policía. Antes eran detective; luego, teniente y ahora es capitán

El rol de los latinos también ha estado presente en el relato, por ejemplo, algunos detectives cubanos han hecho parte de especializado escuadrón, sin olvidar que el oscarizado argentino Juan José Campanella, es director recurrente; así mismo en cada temporada varios capítulos son dedicados a personajes con esta raíz.

Juliana Aidén Martínez es la actriz de origen colombiano que hace parte del elenco de 'la ley y el orden UVE'. Es a detective Kate Silva Fotografía por: NBC

En la nueva etapa recientemente estrenada, Olivia recibe a una detective llamada Kate Silva, la actriz que la encarna está incluida en el cabezote de la serie, lo cual indica que será un personaje relevante.

La actriz que la encarna es Juliana Aidén Martínez, nacida en Miami, pero quien se siente orgullosamente colombiana por sus raíces y sus costumbres. Aidén resulta un rostro bastante familiar, ya que fue la policía encargada de cazar a Grisela Blanco en la serie sobre la viuda negra que desarrolló Netflix, con Sofía Vergara a la cabeza.

Fue justamente allí que la vieron los productores de ‘La ley y el orden’ y la convocaron a casting. Hablamos con Juliana desde Nueva York y contó detalles de su rol, su vida y su relación con el país.

Juliana Aidén de ‘La ley y el orden UVE’ vivió en Bogotá. Su padre es paisa

Lo primero que nos contó Juliana, quien estudió en la famosa universidad de Yale y supo que quería ser actriz desde que terminó la secundaria, es que nunca imaginó que sería parte de la serie, aunque era muy fan. “Siempre fui fan. Yo crecí también en Miami, mis papás son de Colombia. En Colombia, veíamos Caracol y muchas telenovelas, pero mis amigas de Miami, siempre estaban mirando ‘La Ley y El Orden: UVE’, después de la escuela y yo la veía con ellas. Entonces siempre fui fan”.

Aidén cree que por la manea en que se dieron las cosas para ingresar al elenco de una serie donde han estado actores de la talla de Sharon Stone, Bradley Cooper, Viola Davis o Adan Driver, era algo que estaba predestinado. “Creo que fue (el) destino. Fue muy fácil. Cuando recién terminaba ‘Griselda’ estaba en Los Ángeles y en mi agencia me dijeron que estaban buscando otro detective y querían conocerme y eran súper fans de la serie Griselda. Entonces hice una audición y pasaron como dos días y (fue) cuando me dijeron que ya era la nueva detective de la serie. Entonces fue muy fácil y muy como destinado. Las cosas mayores de mi vida siempre han sido muy fáciles, como muy destinadas entonces no fue duro, gracias a Dios”, comentó la actriz que habló de su vdia en La Gran manzana.

Aidén admite que Nueva York resulta bastante distinto a Miami donde creció y a Los Ángeles, donde residió un tiempo, no obstante se siente a gusto. " Nueva York es una ciudad muy, muy rápida. Hay mucha estimulación, muchas cosas pasando, ahora necesito vivir aquí por la serie, porque estamos grabando siempre dentro de la ciudad.... A mí me encanta porque hay mucho arte, mucho teatro, mucha música y me siento emocionada estar aquí, pero es una vida muy rápida. No es como Armenia, no es una vida calmada. A veces estoy despertando a las cinco de la mañana y terminó de trabajar como a las 10 de la noche. Entonces es una vida fuerte, pero me encanta, me encanta esta vida”, mencionó la actriz que dejó en evidencia que Colombia es cercana a sus pensamiento.

“Pues mi mamá es americana, ella nació aquí. Mi papá es de Armenia y mi familia ahora está viviendo en Medellín y Armenia. Cuando yo era niña, estaba viendo Bogotá con mi papá, porque tenía un apartamento allá. Viví en Bogotá cuando tenía tres años”, mencionó.

Juliana Aidén, de ‘La ley y el orden UVE’ vendrá pronto a Colombia

Las costumbres de su niñez, que siguió teniendo en su hogar en Miami, le siguen siendo familiares. “Mi papá siempre ha sido muy colombiano. Yo siempre desperté con mi tinto, con mi arepa con queso, con una bandeja paisa los fines de semana, siempre muy colombiano. Entonces, tengo esa cultura muy fuerte entre mi, gracias a el. Pero claro, mi español es un poquito especial, es como una mezcla”.

Juliana nos cuenta que estuvo en Cartagena el año pasado en una boda de unos amigos y sus planes son regresar dentro de unos meses, para el verano próximo, es decir a mitad de año . “Ustedes son mi familia, son mi gente, mi comunidad”, culmina expresando la actriz.

