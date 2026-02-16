Julián Trujillo, ex La Casa de los Famosos, estrena serie sobre el cáncer ¿Dónde verla?

Febrero es el mes de la Lucha por la prevención del cáncer y un tiempo donde se incrementan las campañas para que las personas identifiquen signos de alerta y mantengan los buenos hábitos, así como que estén pendientes de sus chequeos habituales para detectar el temido mal. En cine y televisión, el cáncer ha sido abordado por distintas producciones audiovisuales, bien sea en ficción como en documental.

Una serie sobre el cáncer y las emociones

A la televisión nacional llega una de estas apuestas este lunes 16 de febrero. Se trata de ‘Mañana ¿será mejor?’, una de las series ganadoras en la categoría de ficción de la convocatoria ‘Abre Cámara 2025’ del Ministerio de las Tic. La producción plantea abiertamente la relación entre el cáncer y las emociones. En el relato, que sigue la historia de Federico, un ejecutivo joven, amante de la vida saludable, que involucra ejercicio, buena alimentación y ningún exceso, que es diagnosticado con el mal.

En el seriado se abordan además los temores que sobrevienen al paciente, el papel que juegan su entorno familiar y sus cuidadores, también muestra que en el proceso del tratamiento, el personaje descubre dolores del pasado y el consejo permanente del personal médico que le recomienda no estresarse, evaluar sus emociones y aprovechar el tiempo para priorizarse como ser humano.

Jorge Alfredo Jiménez, productor ejecutivo y cabeza de Pato Mojado, productora de la serie, explica que la historia nació justamente de la cercanía con procesos de la enfermedad que han vivido familiares y amigos cercanos. “Todos buscaron en su pasado algún trauma o experiencia muy fuerte que de alguna manera pudiera establecerse como factor de riesgo o detonante de la enfermedad” Aclara que la ciencia no dice que una emoción no gestionada de la manera adecuada o un trauma sean las causantes del cáncer, sin embargo “es un hecho que muchas personas que reciben el diagnóstico reciben la sugerencia de indagar en lo más profundo de sus experiencias, todo esto para complementar desde otra área, la emocional, el tratamiento para el mal”

A lo largo de la investigación para escribir la historia en Pato Mojado, escucharon testimonios que decían por ejemplo, “que el silencio sobre eventos importantes contribuyó a desarrollar un cáncer de lengua o de garganta o que un dolor albergado desde la niñez o un abuso sexual tendría mucho que ver con el mal que surgió años después; así mismo la perdida de un hijo, estaría relacionada con el mal en el ovario. Lo que se dice hoy es que la buena salud es un todo, donde lo físico y lo emocional está ligado. Todo esto fue lo que Luz Alexi Castillo creadora de la historia tuvo en cuenta para escribir los guiones”.

¿Dónde y cuándo ver la serie protagonizada por Julián Trujillo?

La miniserie, que se verá por Teleantioquia desde este lunes a las 10 p.m. y a partir del 23 de febrero a las 8:30 p.m. por el canal Trece, tiene cuatro episodios y es protagonizada por Julián Trujillo, quien desarrolla el rol del paciente.

El actor aceptó personificar a Federico entre otros aspectos, por su cercanía con la enfermedad, pues su madre ha lidiado con ella y él mismo ha visto, a través de los ojos de su progenitora, cómo la vida cambia por completo cuando se recibe un resultado médico como este.

“Fue una oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de gestionar nuestras emociones y todo lo que nos ocurre, así como para ver la necesidad de dejar los afanes que llevamos a veces en la vida y que no nos permiten ponernos en primer lugar, algo que debería ser una constante”, menciona Trujillo, a quien los televidentes han visto en ‘Enfermeras’ y ‘La hija del mariachi’. El actor fue el sgeundo lugar en La Casa de los famosos 2024.

En el elenco de la producción están Manuel Sarmiento, Diana Cifuentes, Yuly Pedraza, María Irene Toro, Gina Parra y Jaime Enrique Serrano, entre otros.

La serie, realizada por Pato Mojado Producciones, grabada en escenarios naturales de Bogotá, que incluyeron hospitales, casas y oficinas, contó con la dirección de Santiago Vargas, quien optó por una puesta en escena realista, así como interpretaciones naturales de los roles, sin ir al drama, pues consideró que la historia contada era lo suficientemente fuerte y dramática para reiterar la intención del relato.

Por el contrario, tiene unos visos de humor que se dan en las relaciones de amistad del personaje principal, propuestos desde la escritura “procurando mostrar un poco la complicidad y la tomadera de pelo que nos caracteriza como colombianos y en donde a pesar de una situación difícil tratamos de sacarle el chiste a todo”.

