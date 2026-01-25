¿Qué es verdad y qué es mentira de María la caprichosa, de Netflix. María Roa habló con Vea

Creí que la lideresa afrocolombiana, que transformó los derechos laborales de más de un millón de mujeres y que sufrió en carne propia maltrato e injusticia era una mujer dura y adusta y los 46 años que tiene, podrían parecer más por lo vivido.

Nada más alejado de la realidad, Pérxides María Roa, le gusta su nombre completo, es una mujer alegre, dicharachera, espontánea que no demuestra la edad que tiene, luce muy jovial. Orgullosa de su raza, del proceso que ha tenido y comprometida con su comunidad reitera que “las historias de la comunidad afro deben ser contadas desde su origen y su propia voz”.

De ahí que la emisión de ‘María la caprichosa’, que cuenta su vida desde que era una niña en Apartadó, Antioquia, la tiene feliz. Cuando supo que el 5 de enero se estrenaría en Netflix se emocionó bastante porque su relato llegaría al mundo entero, pero se conmovió más cuando supo que la verían quienes han sido testigos de su proceso.

“Me dio como una cosa en el corazón, una alegría, con ganas de llorar, como no sé, (dije) va a salir mi historia, la van a ver en Apartadó, la van a ver en Urabá, en el barrio, la van a ver los de la finca, la va a ver Colombia entera”.

María cuenta que todo lo que se ve a lo largo de los 60 episodios es cierto. A diferencia de otras bioseries, aquí no hubo que echar mano de la ficción ideando puntos de giros para lograr más contundencia, por el contrario, se quitaron eventos muy fuertes. “Yo iba a perder el ojo derecho, pero es que sacar tanta violencia”, no era posible, mencionó refiriéndose a lo vivido con su expareja, Fernando, pero que no se muestra en la serie en toda su dimensión.

Lo más doloroso de ‘María la caprichosa’

Al contar su vida y verla al aire, ha experimentado una montaña rusa de sentimientos. Sabe exactamente lo que mayor dolor le genera rememorar.

“Tres cosas. Una, la muerte de mi hermana; otra, la muerte de mi papá y lo que viví en mi hogar, pero también lo que viví en muchas casas de familia. Lloraba todos los días, pero la necesidad me obligaba”.

Su sufrimiento en casa de familia de Medellín, donde se empleó como doméstica, pronto se convirtió en el impulso para defenderse ella y a quienes se ganaban la vida de la misma manera.

Su lucha está disponible para el mundo en la serie, que ocupa primeros lugares en el ranking de lo más visto de la plataforma, pero recordarlo todo para el libro que escribió la exministra de Cultura Paula Moreno sobre su vida y que fue el que llamó la atención de Caracol para llevarla a la pantalla, también significó dolor. Cuando ya había logrado reconocimientos y que la ley cambiara para las domésticas, María no había sanado del todo sus heridas.

“Cuando empezamos a escribir el libro, en el 2015, ese también fue un momento duro, como de cuando uno saca la basura. Yo empecé a sacar todo eso, cada vez que hablaba con Paula, lloraba. Y empecé a sacar, y a sacar”.

En medio de ese proceso, vino la separación de su pareja Fernando y lo que ella denomina un encuentro consigo misma. Cambió por completo su vida y cuenta entre risas que se hizo un tatuaje, piercings y cambió el corte de pelo. Esos fueron sus símbolos de libertad.

‘María la caprichosa’, sin odios ni rencores

Después de publicado el libro, vinieron las reuniones con Caracol donde volvió a recordar, pero también a sanar: “Ya sané, mi vida continúa, no cargo odio, ni rencor. Mi papá siempre me decía que en la vida no nos podemos quedar con odios, porque eso nos enferma, eso nos mata, que hay que hacer justicia social, pero una justicia social bonita”.

Antes de cualquier acuerdo, María pidió que el elenco fuera como ella: afro. “Que fueran negros, afrodescendientes, que me representaran. Es que mi cultura es negra, mi etnia me tiene que representar. No me voy a representar con otra cultura”. También permitió que los nombres de sus padres y su hermana fueran los reales, los demás fueron cambiados.

La apuesta comienza con el momento más feliz de María y al verlo en pantalla ha vuelto a esa época. “Cuando yo soy muy niña, muy feliz, que montaba las garruchas, que mi papá me llevaba y hacía las antorchas en los burros de la finca (...) poníamos con unas tablas con mi papá y ahí me montaba. Entonces mi mamá salía, yo mantenía en esas garruchas. En esa finca, jugaba, no había miedo, no había temor, era libre con el cantar de los pájaros, la naturaleza”.

Lo que no es verdad de ‘María la caprichosa’

A la hora de responder qué es ficción en ‘María la caprichosa’, Pérxides responde que “no mucho”, pero hay un aspecto que sí fue invención de los escritores y le causa gracia por las preguntas que la gente le hace: “Me dicen mucho ‘¿María, usted perdió la virginidad en esas aguas de allá de apartado el mar, esos ríos?’. Es mentira, yo sí iba al mar. Pero allá no fue”, asegura.

María actualmente vive en Medellín y quiere que la serie inspire a otras “Marías” a levantar la voz y a perseguir sus sueños, y a “Fernandos” a reivindicarse y no optar nunca por la violencia.

Aquí más noticias que son tendencia