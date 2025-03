Jurados de Yo me llamo confrontan al doble de Vicente Fernández “no escuchas bien”

Cada noche, los participantes de Yo me llamo deben entregar todo de sí en el escenario para conquistar a los jurados y continuar dentro de la competencia, pues cualquier mínimo detalle que no les salga bien, les podría costar su salida. Aunque muchos han logrado “erizar” a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, otros han sido eliminados por no acatar sus recomendaciones y las de los profesores de la escuela.

¿Qué pasó con el imitador de Vicente Fernández?

En el reciente capítulo, el imitador de Vicente Fernández subió al escenario a interpretar a Volver, volver de Fernando Z. Maldonado. Durante su presentación, los jurados hicieron varios gestos, pues esperaban que hiciera el coro agudo.

Al final, le hicieron varias recomendaciones. Rey Ruiz, por ejemplo, le dijo que su color de voz seguía sin ser “perfecto”. Por su parte, Amparo Grisales agregó: “le faltó la caricia y el terciopelo”.

Las palabras de los jurados desanimaron al participante, quien llegó al camerino y se desahogó con sus compañeros: “yo me sentía muy seguro, aun así creo que respiré, traté de hacerlo muy bien, la parte alta me salió supremamente excelente, pero creo que estudié mucho esta canción, traté de meterle el bostezo, los melismas, el sentimiento, pero Amparo dijo que no, que no era de bostezo, sino de dulzura”, dijo.

Mientras el artista hablaba, Escola, Grisales y Ruiz lo escuchaban, así que lo mandaron llamar nuevamente al escenario para aclarar la situación: “¿No podemos hacerlo regresar para que nos diga de frente?”, dijo Rey Ruiz.

Jurados de ‘Yo me llamo’ le llaman la atención a imitador de Vicente Fernández

Una vez el imitador se hizo frente a ellos, César comenzó a hablarle: “está bien, porque de pronto no interpreta bien lo que le dice el jurado, entonces mejor tenerlo aquí frente a frente y decirle cómo son las cosas. No queremos que se malinterpreten las cosas para que no te lleves un mensaje erróneo y trabajes por otro lado el personaje”.

Amparo se mostró bastante molesta y aclaró la intención de los comentarios sobre su presentación: “él está diciendo que yo le dije que no tenía la voz de bostezo, precisamente no la hiciste y yo te estoy adulando y te estoy diciendo que ahí todavía no sacó esos bostezos, todavía no lo hacía, lo hacía suave, sutil, y en esta canción tú no tenías que sacar el bostezo, no te lo pedí. Te pedí matizar, haber sacado más terciopelo, la voz más acariciadora al comienzo para cuando explotes, explotes como en el último coro. Estabas bien, entonces van a despotricar allá, no escuchan bien y malinterpretan. No me malinterpretes, ahora, vaya y écheles el chisme a sus amigos”, afirmó.

Al final, el participante regresó al backstage y agregó: “fui yo el que malinterpreté las cosas, entonces trabajar, hay que seguir estudiando porque si ella quiere dulzura, terciopelo, hay que trabajar”.