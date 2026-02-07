‘La casa de los famosos Colombia 3′ confirmó el nombre de su nueva participante

La semana que está por terminar en ‘La casa de los famosos Colombia 3′ estuvo marcada por una de las salidas más comentadas de la temporada. Johanna Fadul abandonó el reality luego de un comentario dirigido a ‘Campanita’ que fue considerado inapropiado por la producción y que desató una fuerte discusión tanto dentro de la casa como en redes sociales.

Desde ese momento, comenzaron a circular especulaciones entre los seguidores del programa sobre la posibilidad de que el cupo dejado por la actriz fuera ocupado por un nuevo participante. La incertidumbre se mantuvo durante varios días, hasta que en las últimas horas el propio reality confirmó que sí habría un reemplazo y reveló oficialmente el nombre de la nueva habitante.

¿Quién es la nueva integrante de ‘La casa de los famosos 2026’?

A través de sus canales oficiales, la producción del reality anunció que Karol Alcendra, conocida popularmente como Karola, se integrará a la competencia. La noticia fue presentada como un giro inesperado en la dinámica del programa, que busca reactivar la competencia tras la polémica expulsión.

La producción detalló que la influenciadora ingresará en los próximos días y que su llegada podría generar nuevos roces y alianzas entre los participantes actuales. Aunque no se dieron mayores adelantos sobre la forma en que se dará su entrada, el anuncio fue suficiente para generar conversación entre los televidentes.

“¡Polémica, decidida y dispuesta a darlo todo! Karola llega a ‘La casa de los famosos Colombia’ a partir de este lunes 9 de febrero para arreglar algunas cuentas pendientes con ciertos participantes y ponerle picante a otras historias ¿Cuántos ansiosos por verla en acción?”, expresó el Canal RCN en su anuncio.

¿Quién es Karola y por qué es famosa?

Karol Alcendra es una creadora de contenido digital que ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su estilo directo y su personalidad sin filtros, así como por protagonizar polémicos enfrentamientos con otras figuras digitales.

Originaria de Cartagena, Karola se ha consolidado como una figura polémica, capaz de generar debates y reacciones divididas entre sus seguidores. Además, también ha ganado notoriedad por su cercana amistad con Emiro Navarro, antiguo habitante de ‘La casa de los famosos’ y actual participante de ‘MasterChef Celebrity’

Antes de su llegada al reality colombiano, la creadora de contenido cartagenera ya había participado en otros formatos de convivencia, experiencia que le dio visibilidad internacional y la posicionó como una figura acostumbrada a la exposición mediática y al conflicto frente a las cámaras.

