‘La casa de los famosos Colombia 3′: nueva integrante y tercer grupo de aspirantes

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue revelando a los integrantes de su elenco. Tras la victoria de Nicolás Arrieta en la primera tanda de votaciones, se conoció el nombre de la segunda participante confirmada y los de quienes competirán en la tercera ronda de aspirantes.

La nueva cara de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

El segundo grupo de candidatas estuvo conformado por Eli López, creadora de contenido; Alexa Torrex, cantante e influenciadora; Clara Diago, también creadora de contenido; las modelos Tina Jana y Paola Cospi; así como Alejandra Martínez, modelo y ganadora del Desafío The Box en 2023.

Los resultados dejaron en evidencia que solo dos de las aspirantes lograron captar verdaderamente el interés del público.

Desde el inicio de la votación, Alexa Torrex se perfiló como la favorita y finalmente se impuso con un contundente 65,6 % de los votos, dejando en segundo lugar a Alejandra Martínez, quien obtuvo un 20,7 %. El resto de las participantes quedaron muy por debajo en apoyo, lo que consolidó a la influenciadora como la segunda concursante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3.

Nuevo grupo de aspirantes de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

La tercera tanda de aspirantes a La casa de los famosos Colombia tiene algo en común: casi todos han puesto a prueba su resistencia y carisma en otros realities, especialmente en El Desafío. Ahora, cada uno busca una nueva oportunidad para mostrarse ante el público, pero esta vez dentro de la casa más vigilada del país.

Entre ellos figura Jair Alexis Cuero Muñoz, luchador olímpico de 32 años que ha representado a Colombia en competencias internacionales. Su disciplina y trayectoria deportiva lo convierten en uno de los perfiles más fuertes del grupo, acostumbrado al esfuerzo físico y a la presión de la competencia.

Del mundo fitness también llega Duván Niño, entrenador personal y creador de contenido, recordado por su participación en el Desafío 2022. Reconocido por su energía y constancia, asegura que su objetivo es conectar tanto con los participantes como con el público, usando su carácter estratégico como principal herramienta dentro del juego.

El universo digital también tiene representación con Esteban Bernal, conocido como Tebi, modelo y creador de contenido que formó parte de El Desafío 2017. Soltero y con un carácter competitivo, se define como alguien capaz de generar polémica y mantener el entretenimiento dentro de la casa.

A ellos se suma Jonathan Fierro, ganador de Protagonistas de Nuestra Tele 2017 y con amplia experiencia en realities del Canal RCN. El barranquillero asegura que su paso por la televisión le ha dado la madurez necesaria para afrontar una convivencia intensa y aprovechar cada cámara a su favor.

También está Andrés Felipe Ojeda Villamizar, más conocido como Pipe Ojeda, quien mezcla su faceta de deportista con la de creador de contenido. Proveniente de Bucaramanga y recordado por su participación en el Desafío 2021, sostiene que la honestidad y la coherencia serán sus principales cartas dentro del juego.

Completa la lista Santiago Ríos, nacido en Medellín y apodado “el novio de Colombia” tras su paso por el Desafío the box 2023. Soltero y carismático, asegura estar abierto a nuevas experiencias, sin descartar la posibilidad de enamorarse durante su estadía en el reality.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

La votación para elegir al próximo integrante estará abierta en la página oficial lacasadelosfamososcolombia.com desde el 3 de noviembre a las 7:00 a. m. hasta el domingo 9 a las 4:00 p. m. El resultado se anunciará esa misma tarde, durante la emisión de Noticias RCN.